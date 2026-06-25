Videoda: Neymar, 981 gün sonra: Gözyaşlarımı tutamadım… Hayatımın en zor dönemlerini yaşadım

Brezilya milli takımının yıldızı Neymar da Silva, Seleção’ya geri dönmenin futbol kariyerindeki en özel anlardan biri olduğunu vurguladı.

Neymar, 981 gün süren bir aradan sonra Brezilya milli takım forması giymeye geri döndü. Perşembe sabahı 2026 Dünya Kupası kapsamında oynanan İskoçya maçında yedek olarak sahaya çıkan Neymar, sakatlıklar ve sahalardan uzak kalma nedeniyle yaşadığı uzun süren zorlu döneme son verdi.

Brezilya milli takımı, 3. Grupta oynanan üçüncü tur maçında 3-0'lık galibiyetle son 32 turuna yükselmeyi garantiledi ve şimdi 6. Grubun ikincisini bekliyor.

Maçın ardından Neymar, ailesiyle kutlama yaparken oldukça duygusal bir hal sergiledi ve milli takıma dönüşünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

İspanyol "AS" gazetesinin aktardığı maç sonrası basın açıklamalarında Neymar, "Tarif edilemez duygular yaşadım. Maç bittiğinde aileme baktım ve babamın ağladığını gördüm; gözyaşlarımı tutmak zordu. Geçtiğimiz yıllarda neler yaşadığımı herkes biliyor" dedi.

"Hayatımın en zor dönemlerini yaşadım, ancak hedefim her zaman milli takıma geri dönmek ve bir kez daha Dünya Kupası'nda oynamaktı. Bugün bunu başardım ve bu yüzden çok mutluyum" diye ekledi.

"Tüm bu zorlukların ardından geri dönmek bir rüya gibi. Bu an için her gün çalışıyordum ve hala daha da gelişmek ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için daha fazla süre almak istiyorum" diye devam etti.

Neymar’ın Brezilya formasıyla son maçı, 17 Ekim 2023’te, Suudi Arabistan’ın Al-Hilal takımına transfer olduktan birkaç hafta sonra Uruguay ile oynanan maçta dizinden ciddi bir sakatlık geçirmesine kadar uzanıyor.

O andan itibaren eski Brezilya kaptanı, birçok ameliyat, uzun süreli rehabilitasyon programları ve tekrarlanan gerilemelerle dolu zorlu bir dönem geçirdi; ardından Brezilya’nın Santos kulübü aracılığıyla sahalara döndü ve oradan da milli takıma geri döndü.

Neymar, altın yıllarında tüm dünyanın tanık olduğu fiziksel formunun zirvesinde olmasa da, milli takımdaki varlığı Brezilya’ya turnuvanın kritik aşamalarında ihtiyaç duyduğu büyük bir tecrübe ve liderlik kişiliği kazandırıyor.

Oyuncu, uzun süren bireysel antrenmanların ardından fiziksel olarak iyi hissettiğini vurguladı ve sahada ne kadar süre alacağına ilişkin kararın teknik ekibin elinde olduğunu belirtti.

Oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün hayatımın en özel günlerinden biri. Brezilya forması giymek benim için her zaman bir hayaldi. Milli takımı çok özledim ve bu anı yıllardır bekledim. Şimdi tek istediğim devam etmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak.”

Neymar’ın dönüşüyle Brezilya, Dünya Kupası’nın kritik bir döneminde tarihinin en önemli yıldızlarından birini geri kazanırken, oyuncu da “Seleção”yu tarihindeki altıncı şampiyonluğa taşıyarak son hayalinin peşinden koşmaya devam ediyor.