Videoda: New York yıldızlarla süsleniyor... 2026 Dünya Kupası Finali öncesinde muhteşem bir açılış

2026 Dünya Kupası finalindeki heyecan sadece yeşil sahayla sınırlı kalmadı, tribünlere ve sahneye de yayıldı; kapanış töreni, en ünlü müzik yıldızlarını ve içerik üreticilerini bir araya getiren devasa bir dünya çapında gösteriye dönüştü ve “New York-New Jersey” stadyumundaki on binlerce taraftarı, ve dünya çapında milyonlarca izleyiciyi büyüledi.

2026 Dünya Kupası kapanış töreni, dünyaca ünlü içerik üreticisi “iShowSpeed” (IShowSpeed) tarafından gerçekleştirilen bir gösteri ile başladı. IShowSpeed, parlak renkli spor kıyafetleri giymiş bir grup davulcu ve dansçı eşliğinde sahaya çıkarak, törenin başlangıcına benzersiz bir şenlik havası kattı.

Ardından sahneye çıkan Amerikalı rapçi Post Malone, ünlü şarkısı “Wow”u coşkulu bir performansla seslendirdi ve seyircilerden büyük bir ilgi gördü.

"New York-New Jersey" Stadyumu'nun, İspanya ve Arjantin milli takımları arasında oynanacak final maçını izlemek üzere 80 binden fazla taraftarın yanı sıra dünyanın dört bir yanından çok sayıda ünlü ve üst düzey ismi ağırlaması bekleniyor.

Maçın başlamasından önce düzenlenecek eğlence programlarında ise, başta Amerikalı aktör Tom Cruise olmak üzere, şarkıcılar Robbie Williams, Laura Pausini ve Nicole Scherzinger gibi önde gelen sanatçılar yer alacak.

İtalyan şarkıcı Laura Pausini, İngiliz Yayın Kurumu’na (BBC) yaptığı açıklamada, konsere katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Robbie Williams ve Nicole Scherzinger ile birlikte şarkı söylemekten “büyük heyecan” ve “büyük gurur” duyduğunu vurguladı.

Bozini, “Robbie Williams beni kendisiyle birlikte şarkı söylemeye davet ettiğinde, tüm vücudumda tüylerim diken diken oldu; o benim en sevdiğim şarkıcı, söz yazarı ve sanatçılardan biri” dedi.

Kutlamalar açılış töreniyle sınırlı kalmayacak; sanatın coşkusu, Madonna, Justin Bieber, Shakira ve BTS gibi dünyanın en büyük müzik yıldızlarının katılımıyla devre arası gösterisinde de devam edecek.

Tarihin en çok satan müzik sanatçısı olan Madonna’nın, Temmuz ayında piyasaya çıkar çıkmaz “Billboard 200” listesinin zirvesine oturan yeni albümü “Confessions II” ile elde ettiği büyük başarının ardından özel bir performans sergilemesi bekleniyor.

Justin Bieber ise, sağlık sorunları nedeniyle “Justice” dünya turnesini iptal ettikten sonra, yılın başlarında “Coachella” Festivali’nde son dört yılın en büyük canlı performansını sergilemiş ve sanat dünyasına güçlü bir dönüş yapmaya devam ediyor.

Kolombiyalı yıldız Shakira da, geçen ay Mexico City’de düzenlenen turnuvanın açılış konserinde elde ettikleri dikkat çekici başarının ardından Nijeryalı yıldız Burna Boy ile birlikte sahnelere geri dönüyor.

İkili, birçok ülkede müzik listelerinin zirvesine çıkan ortak şarkıları “Dai Dai” ile dünya çapında başarı elde etti ve bu şarkı, Dünya Kupası maçları boyunca stadyumlarda en çok çalınan müzik parçalarından biri haline geldi.

Güney Koreli “BTS” grubu ise, üyelerinin Güney Kore’de zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmeleri nedeniyle üç yıl süren aradan sonra sahnelere geri dönerek merakla beklenen bir gösteri sunacak. Grup, şu anda 85 konserden oluşan dünya turuna devam ediyor.

Maçın ilk ve ikinci yarıları arasındaki molanın 20 ila 25 dakika sürmesi beklenirken, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Amerikan futbolu ligi “Super Bowl” finallerindeki gösterilerden esinlenilen bu gösterinin 11 dakika süreceğini doğruladı.

Bu müzik gösterisinin hazırlıklarını “Coldplay” grubunun solisti ve üyesi Chris Martin üstlendi. Etkinlik, dünya çapında çocukların eğitimini desteklemek amacıyla 100 milyon dolarlık bir fon toplamayı hedefleyen “FIFA Global Citizen Eğitim Fonu”nu desteklemeyi amaçlıyor.