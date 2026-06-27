Videoda... Nawaf Bushel: Dünya Kupası'ndan elenmek bir başarısızlık değil!

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın savunma oyuncusu Nawaf Bushel, takımın 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından “Yeşiller”in başarısız olduğunu kabul etmedi.

Suudi Arabistan Milli Takımı, Cumartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda oynanan üçüncü ve son maçta Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kalarak Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Maçın ardından Suudi gazetesi "Al-Sharq Al-Awsat"a konuşan Bushel, "Bu kader ve talih meselesi. Elimizden geleni ve hatta fazlasını yapmaya çalıştık, ancak sonuçta bu önceden belirlenmiş bir şeydi" dedi.

Ayrıca şunları ekledi: “Elbette bu turnuvadan elenmek iyi bir şey değil, ancak bu kaderimizde yazılıydı ve bir dahaki sefere bunu telafi etmek için çalışacağız.”

Şöyle devam etti: “Futbolda başarısızlık diye bir şey yoktur, sadece galibiyet ve mağlubiyet vardır. Elimizden geleni yaptık ve çabaladık, ancak kader böyle. Bu asla bir başarısızlık değildir. Hedefimizin sadece turnuvaya katılmak olmadığı doğru, ancak bu kader ve alınyazısıdır. Gelecek turnuvalarda taraftarlarımızı mutlu etmek için çalışacağız.”

Hatırlanacağı üzere, Suudi Arabistan milli takımı Dünya Kupası’nda üst tura çıkamama durumunu üst üste altıncı kez yaşarken, tek başarısı 1994’teki ilk katılımında elde edilmişti.



