Cidde İttihad’ın Faslı forveti Youssef El-Nassiri, Suudi Roshen Ligi’nde Neom ile oynanan maçta attığı iki gol hakkında konuştu.

Nusairi, Çarşamba günü Cidde'deki Prens Abdullah Al-Faisal Spor Stadyumu'nda oynanan Roshen Ligi'nin 29. haftasında Neom'a 3-4 yenildikleri maçta Al-Ittihad'ın ilk ve ikinci gollerini attı.

Maçtan sonra "Thamania" kanallarına konuşan El-Nusiri, "Bize destek veren taraftarlara ve ellerinden gelenin en iyisini yapan oyunculara teşekkür ederim. Skoru eşitlemeye çalıştık ama başaramadık" dedi.

"Maçta konsantrasyonumuz eksikti. Rakip, bizim açığımızı iyi değerlendirdi ve iki gol attı. Skoru eşitledik ve üçüncü golü attık, ancak konsantrasyon eksikliğimiz vardı" diye ekledi.

"Al-Ittihad'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp ve ilk günden beri bana gösterdikleri sıcak karşılamadan dolayı onlara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki maçlarda olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Bu, Faslı forvetin Al-Ittihad formasıyla attığı ilk çift gol ve yaklaşık 6 aydır attığı ilk gol oldu. Daha önce 27 Ekim'de Türkiye Ligi'nin 10. haftasında Gaziantep ile oynanan maçta Fenerbahçe formasıyla çift gol atmıştı.

El Nsiri, Al-Ittihad ile Asya Şampiyonlar Ligi elemelerinde, önümüzdeki Salı günü çeyrek finalde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda ile karşılaşarak yolculuğuna başlayacak.