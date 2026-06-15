Videoda: Nadir bir an tekrarlanıyor... Mısır, İmam Aşur'un golüyle Suudi Arabistan'a karşı skoru eşitledi

Mısır Milli Takımı'nın yıldızı İmam Aşur, bu akşam Pazartesi günü ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 7. Grubu maçlarında, "Lumin" Stadyumu'nda Belçika Milli Takımı karşısında Firavunlar'ı öne geçirmeyi başardı.

Mısır Milli Takımı'nın öne geçiren golü, maçın 20. dakikasında, Muhammed Salah'ın mükemmel pasıyla sonuçlanan organize bir atak sonrasında geldi. Imam Ashour, pası mükemmel bir şekilde kontrol ettikten sonra ceza sahası dışından Belçikalı kaleci Thibaut Courtois'nın kalesine sert bir şut gönderdi.

Bu bağlamda, Fransız "Stats Foot" ağı, bu golün Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki katılımlarında nadir bir olay olduğunu belirterek, "Mısır, 25 Haziran 2018'deki Suudi Arabistan maçından sonra tarihinde ikinci kez bir Dünya Kupası maçında öne geçti" dedi.

Mısır milli takımı, 2018 Rusya Dünya Kupası'ndan bu yana aradan sonra bu büyük turnuvaya geri dönmeyi başardı ve Dünya Kupası tarihindeki dördüncü katılımında büyük hedeflerle mücadele ediyor.

Bu katılım, Firavunlar için Afrika ve Arap takımları arasında yerlerini sağlamlaştırmak için önemli bir fırsat oluşturuyor. Taraftarlar, takımın en önemli silahı olan ve bu Dünya Kupası'nda da en önemli isimlerden biri olan Muhammed Salah'ın liderliğinde, Mısır futbol tarihine yeni bir başarı yazılmasını umut ediyor.