Videoda... Musiala'nın golü, Dünya Kupası'nda Real Madrid'in tahtını sarsıyor

Almanya milli takımının yıldızı Jamal Musiala, Pazar akşamı ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın 5. Grubu maçları kapsamında NRG Stadyumu'nda Curacao milli takımıyla oynanan karşılaşmada gol şölenine katıldı.

Musiala, ikinci yarının başında, tam olarak 47. dakikada, Joshua Kimmich'ten harika bir pas aldıktan sonra, ceza sahası içinde topu kontrol etti ve sol ayağıyla güçlü bir vuruşla topu ağlara göndererek, Almanya'nın açık üstünlüğünü gösterdiği gecede yeni bir gol kaydetti.

Musiala'nın etkisi sadece ülkesinin üstünlüğünü pekiştirmekle kalmadı, golü aynı zamanda tarihi bir değere de sahipti. Fransız "Stats Foot" ağı, Bayern Münih oyuncusunun attığı golün, Bavyera kulübü oyuncularının Dünya Kupası tarihindeki gol sayısını 80'e çıkardığını açıkladı.

Böylece Bayern Münih, oyuncuları aracılığıyla Dünya Kupası tarihindeki en fazla gol katkısı yapan kulüp oldu ve 79 golle Real Madrid'in elinde bulunan önceki rekoru geride bıraktı.

Beşinci grupta ayrıca Ekvador ve Fildişi Sahili milli takımları da yer alıyor. Katılımcı takımlar arasında deneyim ve futbol tarihi açısından belirgin bir dengesizlik bulunan bu grupta, turnuvanın bir sonraki turuna yükselme hakkı için rekabetin önemi daha da artıyor.