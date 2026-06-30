Videoda: Muhteşem bir vuruş... Direk, Oliisi’yi 2026 Dünya Kupası’nın en güzel golünden mahrum bıraktı

Fransa milli takımının yıldızı Michael Olise, İsveç maçı sırasında bu yılki Dünya Kupası’nın en güzel gollerinden birini atmaya çok yaklaştı, ancak şans yüzüne gülmedi.

Fransız milli takımı, Çarşamba sabahı turnuvanın 32'li turunda oynanan maçta İsveç'i 3-0'lık skorla rahat bir şekilde mağlup etti.

Fransa Milli Takımı, önümüzdeki Pazar sabahı 16'lı turda Paraguay ile merakla beklenen bir maçta karşı karşıya gelecek.

Birçok hücum pozisyonunda rakip kaleyi tehdit etmesine rağmen, Bayern Münih'in yıldızı İsveç maçı sırasında golcü listesine adını yazdıramadı.

Maçın 36. dakikasında Oliisi'nin en tehlikeli şansı geldi; ceza sahası içinden muhteşem bir makas vuruşu yapma fırsatı yakaladı, ancak top İsveç kalesinin sağ direğine çarptı. Bu pozisyon, turnuvanın en güzel gollerinden biri olabilirdi.

Hatırlanacağı üzere, Oulissi, Fransa milli takımının İsveç’e karşı attığı üç golün ikisini hazırlamıştı.