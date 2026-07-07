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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Muhammed Salah'tan, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Mısır Milli Takımı oyuncularına üzücü bir mesaj

Arjantin - Mısır
Arjantin
Mısır
Dünya Kupası
M. Salah
M. Salah
Arjantin
Mısır
ABD

Mısırlı yıldız, Dünya Kupası'ndaki son turnuvasını mı oynadı?

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndan üzücü bir şekilde elendikten sonra oyunculara hüzünlü bir mesaj gönderdi.

Mısır Milli Takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Maçın ardından Mısır Milli Takımı kalecisi Muhammed Alaa, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Muhammed Salah'ın oyunculara ilettiği mesajı açıkladı.

Alaa, Mısırlı "On Sport" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mohamed Salah soyunma odasına girdi, tüm oyuncuları bir araya topladı ve onlara olanların talihsizlik olduğunu, gelecekte bundan ders çıkarılması gerektiğini söyledi."

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı, önceki üç katılımında ilk turda elenmişken, bu yıl tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmişti.

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