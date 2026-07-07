Videoda... Muhammed Salah'tan, Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Mısır Milli Takımı oyuncularına üzücü bir mesaj

Mısır Milli Takımı kaptanı Muhammed Salah, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’ndan üzücü bir şekilde elendikten sonra oyunculara hüzünlü bir mesaj gönderdi.

Mısır Milli Takımı, Salı günü Atlanta Stadyumu'nda Arjantin'e 2-3 yenilerek, 2-0 önde olduğu halde 2026 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda etti.

Maçın ardından Mısır Milli Takımı kalecisi Muhammed Alaa, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından Muhammed Salah'ın oyunculara ilettiği mesajı açıkladı.

Alaa, Mısırlı "On Sport" kanallarına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Mohamed Salah soyunma odasına girdi, tüm oyuncuları bir araya topladı ve onlara olanların talihsizlik olduğunu, gelecekte bundan ders çıkarılması gerektiğini söyledi."

Hatırlanacağı üzere, Mısır Milli Takımı, önceki üç katılımında ilk turda elenmişken, bu yıl tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmişti.