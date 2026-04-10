Videoda... Mohamed Salah, "sihirli bir hareket"le zorlu sezonunu kurtarıyor

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, geçtiğimiz Mart ayının "Ayın Golü" ödülünü kazanarak, bu sezon Reds formasıyla ilk bireysel ödülünü elde etti.

Bu ödül, Salah'ın bu sezon gol istatistiklerinde belirgin bir düşüş yaşadığı bir dönemde geldi. Salah, Premier Lig'de sadece 5 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 3 gol ve FA Cup'ta 2 gol attı.

Galatasaray kalesine attığı mükemmel kavisli şutla attığı gol, Liverpool'un resmi internet sitesi (Liverpoolfc.com) üzerinden yapılan oylamada en yüksek oyu alarak, Tottenham Hotspur karşısında Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı muhteşem golü geride bıraktı.

Bu golün özel bir önemi vardı, çünkü Salah, Anfield Stadyumu'nda ceza sahası kenarından dış ayakla attığı bu golle, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan tarihteki ilk Afrikalı oyuncu oldu.

Aynı maçın (Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği) ilk yarısında Soboslai'nin açılış golü üçüncü sırada yer alırken, Salah'ın Wolverhampton karşısında ceza sahası dışından attığı diğer gol dördüncü sırada, Liverpool Kadın Takımı'nın Everton karşısında attığı muhteşem tek gol ise beşinci sırada yer aldı.