Videoda: Modrić ve Ronaldo’nun kucaklaşması, Real Madrid’in zafer anılarını canlandırıyor

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Hırvatistan ile Portekiz arasında oynanan maç öncesinde, "BMO Field" stadyumu sadakat ve anıların sahnesine dönüşürken, yıldız oyuncular Luka Modrić ve Cristiano Ronaldo maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce tüm dikkatleri üzerlerine çekti.

Cuma gecesi “X” platformu, oyuncuların geleneksel el sıkışma sırası için dizildikleri sırada Hırvatistan kaptanının eski takım arkadaşına yaklaştığı anı belgeleyen etkileyici görüntülerle çalkalandı.

Modrić, sadece kısa bir el sıkışmayla yetinmedi, Ronaldo’ya sıcak bir kucaklaşma ile yaklaştı; bu sahne, Real Madrid formasıyla paylaştıkları altı yıllık zafer dolu günleri özetliyordu.

Bu sıcak karşılaşma bununla da kalmadı; kameralar, Norveçli hakem Espen Eskus’un başlama vuruşu için kura çekimi yaparken iki efsaneyi bir araya getiren bir başka kucaklaşmayı da yakaladı.

İkili'nin yüzlerinde mutluluk ve rahatlığın izleri açıkça görülüyordu; sanki bir anlığına “Santiago Bernabéu” günlerine geri dönmüşlerdi.

Bu buluşma, iki kraliyet kulübünün yaşadığı altın çağı akıllara getiriyor. Modrić ve Ronaldo, altı sezon boyunca birlikte oynayarak, en önemlisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere tarihi şampiyonluklar kazandılar; daha sonra profesyonel kariyerleri onları ayırdı, ancak Dünya Kupası tutkusu onları yeniden bir araya getirdi.

Bu görüntüler birkaç saat içinde sosyal medyada taraftarların gündemine oturdu; takipçiler bunu, futbolun sadece bir rekabetten ibaret olmadığını ve büyük isimler arasındaki saygının ne yılların geçişi ne de sahadaki iniş çıkışlarla silinemeyeceğini teyit eden “insani bir an” olarak değerlendirdi.