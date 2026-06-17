Videoda: Modrić Hırvatistan’ı zor durumda bırakıyor… “VAR” ise Harry Kane’i kurtarıyor

Zirvedeki dengeleri altüst etmek için tek bir an yeterliydi; Hırvatistan taraftarlarının tecrübeli kaptanından alışık olmadıkları bir anda, Luka Modrić, ülkesine İngiltere karşısında erken bir penaltı kaybettiren bir hata yaptı.

Tribünleri coşturan ilk kurtarış ve hakemin penaltıyı tekrar atma kararı arasında, Harry Kane son sözünü söyleyerek “Üç Aslan”a 2026 Dünya Kupası’nda mükemmel bir başlangıç yaşattı.

İngiltere ve Hırvatistan milli takımları, 2026 Dünya Kupası grup aşamasına, ilk dakikalarından itibaren heyecan ve tartışmalardan yoksun olmayan zorlu bir karşılaşma ile başladı.

Maçta Hırvat taraftarları için zor bir an yaşandı; Hırvatistan kaptanı Luka Modrić, ceza sahası içindeki müdahalesi nedeniyle İngiltere oyuncusu Madueke lehine bir penaltıya neden oldu ve bu durum hakemin anında karar vermesini gerektirdi.

İngiltere’nin tarihi golcüsü Harry Kane penaltıyı kullanmak için öne çıktı, ancak Hırvat kaleci penaltıyı ustaca kurtardı ve tehlike geçtiğini düşünen Hırvat taraftarlar sevinç gösterilerine başladı.

Ancak Hırvatların sevinci uzun sürmedi; maç hakemi, vuruş anından önce kalecinin çizgisini aştığını gösteren video yardım sistemini (VAR) inceledikten sonra penaltının tekrar atılmasına karar verdi.

İkinci denemede Kane bu fırsatı kaçırmadı; kıskanılacak bir konsantrasyon ve soğukkanlılıkla İngiltere kaptanı bu kez topu ağlara gönderdi ve grup aşamasının ilk turundaki en önemli maçlardan biri olarak kabul edilen bu karşılaşmada ülkesine öne geçme golünü kazandırdı.