Mısır milli takımının yıldızı Rami Rabia, Dünya Kupası sırasında performansında düşüş yaşayan ve bu nedenle eleştirilere maruz kalan vatandaşı Ömer Marmuş’u savundu.

Mısır milli takımı, Arjantin’e 2-3’lük skorla zorlu bir mağlubiyet yaşamadan önce 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmişti.

MBC Masr kanalına konuk olan Rabia, Marmoush'un büyük bir oyuncu olduğunu belirterek, Muhammed Salah ve Marmoush gibi büyük yıldızların, her an fark yaratma yeteneğine sahip oldukları için rakipler tarafından her zaman yakından izlendiklerini açıkladı.

Ayrıca, Marmoush’a yöneltilen bencillik suçlamasının yersiz olduğunu ekleyen Rabia, büyük bir oyuncunun sahada bazen bireysel hareketler sergilemesi gerektiğini vurguladı; çünkü bu oyuncular, fırsatları gole çevirmesine yardımcı olacak çözümlere ve özgüvene sahip.

Rabia, Avustralya maçı öncesinde Marmoush ile görüştüğünü açıkladı ve Manchester City yıldızının teknik talimatlar ile sahada yerine getirmesi gereken hususları kendisiyle tartıştığını belirtti. Bu durum, maruz kaldığı baskılara rağmen Mısır’a karşı hissettiği sorumluluğun boyutunu yansıtıyor; zira bu baskılar bazen onu yanlış kararlar almaya itebiliyor.

Omar Marmoush’un sahada bulunmasının Mısır’a büyük bir hücum gücü kattığını vurgulayan Rabia, İran maçını örnek gösterdi; bu maçta rakip takımın bazı oyuncuları, City’nin yıldızını durdurmakta çok zorlandıklarını itiraf etmişti.

Rabia, açıklamalarının sonunda, her büyük yıldızın her zaman spot ışıkları altında olduğunu ve Marmoush’un Mısır milli takımına yardım etmek için sürekli çaba gösterdiğini vurguladı; ancak maruz kaldığı muazzam baskı, bazen kolay görünen fırsatların kaçmasına neden olabileceğini de ekledi.