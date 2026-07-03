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Egypt Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Mısırlı bir kadın gazeteci, Avustralya maçı öncesinde Muhammed Salah'a "pazarlık" teklif etti

M. Salah
Mısır
Dünya Kupası
Avustralya - Mısır
Avustralya
Mısır
Avustralya
ABD

"Mo"nun kız kardeşinin komik bir şekilde kaçırılması... ve fidye olarak Hatrik

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Avustralya ile oynanacak merakla beklenen maçtan birkaç saat önce, Mısırlı gazeteci Dua Faruk, Mısır milli takımının yıldızı Muhammed Salah'ı, kız kardeşi Rabab ile birlikte çektiği eğlenceli bir videoyla şaşırttı.

Doaa Farouk, videoyu resmi hesaplarından paylaştı ve “Firavunlar”ın kaptanına şakacı bir mesaj göndererek şöyle dedi: “Kız kardeşini kaçırdık ya Salah… İstenen fidye ise bu gece Avustralya kalesine atacağın 3 gol.”

Videoda Muhammed Salah’ın kız kardeşi, Mısırlı gazetecinin yaptığı “şaka”ya gülerek tepki verirken görüldü ve bu görüntü, sosyal medyada taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

Mısır Milli Takımı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turu kapsamında bu akşam Cuma günü Avustralya ile karşılaşacak.

Salah, İran maçında yaşadığı ve grup aşamasının son maçını bitirmeden sahadan ayrılmasına neden olan arka kas sakatlığından tamamen iyileşmişti.

Dünya Kupası
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Avustralya
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Mısır
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Liverpool’un yıldız oyuncusu, bu yılki Dünya Kupası’nda Mısır Milli Takımı formasıyla bir gol attı ve iki golün hazırlayıcısı oldu.

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