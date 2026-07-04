Videoda: Mısırlı bir gazeteci Muhammed Hani ile alay ediyor... Rabia'nın tepkisini izleyin

2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Avustralya arasındaki maçın ardından Dallas Stadyumu'ndaki basın alanı tuhaf bir olaya sahne oldu.

Mısır milli takımı, dün Cumartesi akşamı oynanan 32'li tur maçında Asya ekibiyle 1-1 berabere kaldıktan sonra, 4-2'lik heyecan verici bir galibiyetle turnuvanın son 16 turuna yükseldi.

Mohamed Hani, bir orta pasın ardından kendi kalesine gol attı. Bu, Mısırlı Al-Ahly oyuncusunun turnuva boyunca attığı ikinci kendi kalesine gol oldu; aynı şeyi açılış maçında Belçika karşısında da yapmıştı.

Hani, 1966 Dünya Kupası'nda Bulgar Ivan Vutsov'un ardından, tek bir turnuvada kendi kalesine iki gol atan ikinci oyuncu oldu.

Basın alanında bulunan Mısırlı gazetecilerden biri, Mısır milli takımının savunma oyuncusu Rami Rabia’ya alaycı bir soru yöneltti: “Bir sonraki maçta Muhammed Hani’yi gözetleyecek misin?”, diyerek Al-Ahly’nin bek oyuncusunun Mısır savunması için bir tehlike haline geldiğine işaret etti.

Ancak Rabia, milli takımdaki takım arkadaşına yönelik bu alaycı tavrı hoş karşılamadı; yüzündeki ifade değişti, şaşkınlıkla baktı ve ardından başka bir gazeteciye yöneldi.

Mısır milli takımı, önümüzdeki Salı akşamı Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile karşılaşmaya hazırlanıyor.