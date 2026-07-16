Videoda... Mısır Milli Takımı'nın yıldızı: Arap dünyasında ve Afrika'da en iyisi biziz... Fas bizden korkuyor

Mısır Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Hamdi Fathi, Senegal ve Fas gibi güçlü rakiplerin olmasına rağmen, “Firavunlar”ın şu anda Arap dünyasında ve Afrika’da en iyi takım olduğunu vurguladı.

Hamdi Fathi, Mısır Milli Takımı'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveninde yer aldı. Takım, Arjantin'e 2-3 yenilerek çeyrek finalde turnuvadan elendi.

Mısırlı "On Sport" kanallarına yaptığı açıklamada Fathi, "Dünya Kupası'nda Senegal ile karşılaşmaktan endişe duymuyorduk, bu konu, tur atlama hedefimiz kadar bizi meşgul etmiyordu" dedi.

Fathi sözlerine şöyle devam etti: “Hüseyin Hasan (Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü) sayesinde herhangi bir takımla korkusuzca karşılaşabilirdik. Senegal ile karşılaşmaktan kaçınmayı düşünmedik, çünkü biz en iyi Arap ve Afrika takımıydık; onlarla karşılaşsaydık onları yenerdik.”

Fas milli takımıyla karşılaştırma konusunda ise Fathi şöyle konuştu: “Fas milli takımı, saygın bir nesil oluşturma yolunda istikrarlı adımlarla ilerliyor. Geçen Dünya Kupası’nda dördüncü oldu ve o turnuvada çeyrek finale yükseldi; bu büyük bir başarı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak şu anda Fas’ı yenebiliriz; onlar bizden korkuyor, çünkü biz onları her zaman yenebiliyoruz.”

Hatırlanacağı üzere Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselerek, Fransa’ya 2-0 yenilmeden önce Arap ve Afrika takımları arasında en büyük başarıyı elde etmişti.