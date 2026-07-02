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Videoda... Mısır'ın eski yıldızı Fas'ı şaşkına çevirdi: "Korkutucu" Kanada'nın tur atlayacağını tahmin ediyorum

Kanada - Fas
Kanada
Fas
Dünya Kupası
Kanada
Fas
Mısır

Mısır milli takımının eski oyuncusu Hossam Hassan, Kanada'nın Fas'ı eleyerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseleceğini öngördü.

Hossam, ON Sport kanalındaki "ON TARGET" programına konuk olarak, "Fas'ın tur atlamasını umuyorum, ancak Kanada çok güçlü bir takım" dedi.

"Kanada milli takımı gerçekten çok korkutucu ve Dünya Kupası'nda şu ana kadar kimse bunun farkına varmadı" diye ekledi.

"Elbette Kanada milli takımı Fas karşısında zorlanacak, ancak maç hiç de kolay olmayacak" diye devam etti.

"Fas milli takımı, Avrupa kıtasında forma giyen kaliteli oyuncuları sayesinde büyük maçlarda oynama korkusunu aştı" diye vurguladı.

Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
Fas crest
Fas
MAR

"Ayrıca Brezilya'nın Norveç'i eleyerek tur atlayacağını, İsviçre'nin de Cezayir'i eleyerek tur atlayacağını tahmin ediyorum" dedi.

Son olarak, “Fransa milli takımı benim için Dünya Kupası şampiyonluğunun bir numaralı adayıdır” dedi.

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