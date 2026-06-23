Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarı, "El Don" lakaplı Ronaldo'nun Salı akşamı "NRG" Stadyumu'nda oynanan 2026 Dünya Kupası 11. Grup'un ikinci tur maçında Özbekistan milli takımının kalesini havalandırmasının ardından gerçekleşti.

Suudi Al-Nassr takımının yıldızı, maçın başlamasından sadece 6 dakika sonra mükemmel bir ortayı doğrudan ağlara gönderdi.

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41 yaşındaki Portekizli yıldız, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü kariyeri boyunca 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da gol kaydetmişti.

Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2022 ve 2026 turnuvalarında her birinde birer gol olmak üzere toplam 9 gol attı; ayrıca 2018'de 4 gol kaydetti.

Ronaldo, Arjantin kaptanı ve rakibi Lionel Messi ile olan eşitliğini bozdu. Messi, bu turnuvada Cezayir ve Avusturya ağlarına attığı beş golün ardından 5 Dünya Kupası turnuvasında gol kaydetmiş oldu. Bilindiği üzere, “La Pulga” turnuvanın 6 edisyonunda yer aldı, ancak 2010’da gol atamadı.

Buna rağmen Arjantinli yıldız, Kylian Mbappé ve Miroslav Klose’yi (16 gol) geride bırakarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulundurduğu olağanüstü bir gol rekoruna (18 gol) sahiptir.