Videoda: Messi'nin rekoruna son... Ronaldo, 6 Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu oldu

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk futbolcu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarı, "El Don" lakaplı Ronaldo'nun Salı akşamı "NRG" Stadyumu'nda oynanan ve 2026 Dünya Kupası'nın 11. Grubu'nun ikinci turu kapsamında düzenlenen maçta Özbekistan milli takımının kalesini iki golle sarsmasının ardından geldi.

Suudi Al-Nassr takımının yıldızı, maçın başlamasından sadece 6 dakika sonra mükemmel bir ortayı doğrudan ağlara gönderdi, ardından 39. dakikada ikinci golünü attı.

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41 yaşındaki Portekizli yıldız, Dünya Kupası'ndaki olağanüstü kariyeri boyunca 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022 turnuvalarında da gol kaydetmişti.

Ronaldo, 2006, 2010, 2014 ve 2022 turnuvalarında her birinde birer gol, 2026'da iki gol ve 2018'de dört gol olmak üzere toplam 10 gol attı.

Ronaldo, bu turnuvada Cezayir ve Avusturya ağlarına attığı beş golün ardından, 5 Dünya Kupası turnuvasında gol atan rakibi Arjantin kaptanı Lionel Messi ile eşitliğini bozdu. Messi, turnuvanın 6 edisyonunda yer aldı, ancak 2010'da gol atamadı.

Buna rağmen Arjantinli yıldız, Kylian Mbappé ve Miroslav Klose’yi (16 gol) geride bırakarak turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elinde bulundurduğu olağanüstü bir gol rekoruna (18 gol) sahiptir.