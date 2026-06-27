Videoda: Messi ile ilgili tek bir soru yüzünden… Scaloni, basın dünyasının efsanesi için kendi kuralını çiğniyor

Konferans salonunda, Arjantin milli takımının basın toplantısını takip etmek için toplanan onlarca gazetecinin arasında, varlığı sıradan olmayan bir adam vardı. 91 yaşını aşmış olmasına rağmen, on yıllardır onu eşlik eden mesleki tutkusunu hâlâ koruyan bir adam.

O, efsanevi Arjantinli gazeteci Makaya Márquez. 68 yıllık kariyerinde üst üste 18. kez Dünya Kupası finallerini takip etmek üzere gelen Márquez, tarihi yolculuğuna yeni bir sayfa eklemeye devam ediyor.

Salonun ortasında Márquez sesini yükselterek Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni’ye bir soru yöneltti: “İzin verin de sorayım… Messi, Ürdün maçında oynayacak mı, oynamayacak mı?”

Scaloni gülümsedi ve yanıtından önce büyük bir takdir içeren sözlerle şöyle dedi: “Genellikle bu tür sorulara bu aşamada cevap vermem… Ancak soru sizden geldiği için cevap vereceğim. Messi maça ilk 11’de başlamayacak.”

"Tango" takımının teknik direktörü bununla yetinmedi, deneyimli gazeteciye dokunaklı bir mesaj da göndererek şöyle dedi: "Sana büyük saygı duyuyorum ve seni burada görmekten gurur duyuyorum."

Basın toplantısı sona erdikten sonra Scaloni, Marquez’e doğru yöneldi ve katılımcıların önünde onu sıcak bir şekilde kucakladı, ardından onunla bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu sahne, futbolun bir araya getirdiği iki nesil arasındaki saygının değerini özetliyordu; biri sahada tarih yazarken, diğeri yedi on yıl boyunca bunu kelimelerle ve fotoğraflarla belgelemişti.

Bu insani sahne, 2026 Dünya Kupası 10. Grubun üçüncü ve son turu kapsamında “AT&T” Stadyumu’nda Arjantin milli takımı ile Ürdün milli takımı arasında oynanacak karşılaşmadan birkaç saat önce yaşandı.

Arjantin milli takımı, ilk iki turda Cezayir ve ardından Avusturya’yı yenerek 32’li tura yükselmeyi garantilediği için morali yüksek bir şekilde maça çıkıyor ve altı puanla grubun zirvesinde yer alıyor.

Lionel Messi'nin takım arkadaşları, grup aşamasını üst üste üç galibiyetle tamamlayarak hiçbir aksilik yaşamadan grup birinciliğini garantilemeyi hedefliyor. Öte yandan Ürdün Milli Takımı, Dünya Kupası şampiyonluğu için en güçlü adaylardan biriyle karşılaşırken, tarihi bir sonuç elde etme ve turnuvadaki ilk puanlarını kazanma umudunu sürdürüyor.

Gözler sahada neler olacağına çevrilmişken, maçın başlangıç düdüğü çalınmadan önce Scaloni ile Makaya Marquez’in bir araya geldiği an tüm dikkatleri üzerine çekti ve futbolun sadece goller ve galibiyetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda uzun süre hafızalarda kalan sadakat ve saygı anlarından da oluştuğunu bir kez daha ortaya koydu.