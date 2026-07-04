Videoda... Messi, Arjantinli bir gazeteci ile ilişkisi olduğu yönündeki söylentilerle alay ediyor

Arjantinli yıldız Lionel Messi, ülkesinin Yeşil Burun Adaları’nı 3-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselmesinin ardından, Arjantinli gazeteci Sofia Martinez’e alaycı bir yorumda bulunarak onunla ilgili tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Maçın bitiminden sonra Messi, gazetecilerle konuşmak üzere basın alanına yöneldi. Orada Sofia Martinez ile karşılaştığında ona gülümseyerek şöyle dedi: “Sonra da bana ‘ona selam vermiyorsun’, ‘ona bakıyorsun ya da bakmıyorsun’ diyorlar… Sana baksam ‘neden baktın’ diyorlar, selam versem ‘neden selam verdin’ diyorlar.”

Arjantinli “La Nación” gazetesine göre, Arjantin milli takım kaptanının bu sözleri, son yıllarda gazeteci ile olan ilişkisi hakkında yayılan ve 2026 Dünya Kupası sırasında yeniden gündeme gelen söylentilere alaycı bir gönderme niteliğindeydi.

Martínez ise konuyu hemen maça çevirerek, “Sevdiğimiz şeyden, yani işimizden bahsedelim” dedi ve ardından Messi’ye bu jesti için teşekkür ederek, “Teşekkür ederim, bunu çok takdir ediyorum” diye ekledi.

Daha sonra gazeteci yaşananlara ilişkin yorumda bulunarak, Messi’nin sözlerinin söylentilere son vermek amacıyla yapıldığını vurguladı ve şöyle dedi: “Bunlar zaman zaman ortaya çıkan, hiçbir anlamı olmayan dedikodulardan ibaret. Hiçbir şeyi açıklamak zorunda değildi, ancak herhangi bir sorun olmadığını vurgulamak için bunu yaptı.”

Messi, Arjantin milli takımıyla birlikte önümüzdeki Salı günü 16 turunda Mısır milli takımıyla karşılaşmaya hazırlanıyor.

Söylentiler Katar Dünya Kupası’nda başladı

Hikayenin başlangıcı 2022 Katar Dünya Kupası’na dayanıyor. Arjantin’in Hırvatistan’ı eleyerek finale yükselmesinin ardından Martinez, Messi ile bir röportaj yapmıştı. Röportaj sırasında “Tango” takımının kaptanının bakışları, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

O röportaj sırasında gazeteci, Messi’ye “her Arjantinlinin kalbine ulaştın” diyerek dokunaklı bir mesaj gönderdi; oyuncu ise birkaç saniye boyunca sessizce ona bakmakla yetindi. Bu sahne geniş çapta yayıldı ve iki taraf arasında kişisel bir ilgi olduğu yönünde bir spekülasyon dalgası başlattı.

Ancak Martínez bu iddiaları defalarca yalanladı ve olanların yanlış yorumlandığını vurguladı. Daha önceki açıklamalarında, asılsız söylentileri yalanlamak zorunda kalmasından dolayı “alaycı” bir his duyduğunu belirtmişti.

2026 Dünya Kupası’nda yeni söylentiler

Geçtiğimiz haftalarda, Arjantin milli takım oyuncularının Martinez ile röportaj yapmasının “engellendiği” yönündeki doğrulanmamış iddiaların dolaşmaya başlamasıyla konu yeniden gündeme geldi. Bu iddialara göre, Messi’nin eşi Antonella Roccuzzo, gazetecinin bazı davranışlarından rahatsız olmuştu.

Ancak bu iddialar daha sonra yalanlandı; Martinez, Rocuzzo’nun daha önce kendisini rahatlatmak için şahsen kendisiyle iletişime geçtiğini ve “Endişelenme… İnsanların söylediklerine aldırma” diye bir mesaj gönderdiğini açıkladı.

Görünüşe göre Messi’nin son yorumu, bu söylentilerle alay etmek amacıyla yapılmış ve son yıllarda ortaya atılan iddiaların hiçbir gerçeklik payı olmadığını kendine özgü bir şekilde teyit etmiştir.