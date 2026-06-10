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Edouard MendyGetty

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Videoda... Mendy: Suudi Arabistan milli takımı Dünya Kupası'nda çok ileri gidecek... Onlarla karşılaşmak istemem

Suudi Arabistan - Uruguay
Suudi Arabistan
Uruguay
Dünya Kupası
E. Mendy
Fransa - Senegal
Fransa
Senegal
Suudi Arabistan
Uruguay
ABD
Senegal
Fransa

Senegalli kaleci, "Yeşiller" için parlak bir gelecek öngörüyor

Al-Ahli'nin Senegalli kalecisi Édouard Mendy, Çarşamba günü sabaha karşı oynanan hazırlık maçının ardından Suudi Arabistan milli takımını övdü ve 2026 Dünya Kupası'nda Amerika, Kanada ve Meksika'da bu takımla bir daha karşılaşmamayı diledi.

Suudi Arabistan milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finalleri öncesindeki üçüncü ve son hazırlık maçı olan Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde oynanan maçta Senegalli rakibiyle golsüz berabere kaldı.

Mendy, maçın ardından "MBC 1" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "Hazırlık kampımızın kapanışında çok iyi bir maçtı ve sonuçta berabere kalmak bizim için iyiydi" dedi.

Mendy, "Çok güçlü bir milli takımla karşılaştık. Yeni bir teknik direktörleri ve yeni bir vizyonları olduğunu biliyorduk. Bize çok zor anlar yaşattılar, top hakimiyetinde çok iyilerdi ve ilk yarıda iki ya da üç gol atabilirlerdi" diye ekledi.

"Suudi milli takımı iyi bir takım. Onlara, kendilerine güvenirlerse çok iyi bir turnuva geçirebileceklerini söyledim. Bu yüzden onlara başarılar diliyorum ve turnuvada onlarla karşılaşmamayı umuyorum."

Dünya Kupası
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Suudi Arabistan
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Uruguay
URU
Dünya Kupası
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Fransa
FRA
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Senegal
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"Suudi milli takımında bazı dostlarım var ve turnuvada çok ileri gitmek için tüm imkanlara sahipler. Bunu içtenlikle söylüyorum."

Suudi Arabistan milli takımı, yedinci kez Dünya Kupası finallerine katılıyor. Takım, İspanya, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile birlikte 8. grupta yer alıyor ve turnuvaya önümüzdeki Salı günü Latin Amerika ekibiyle oynayacağı maçla başlayacak.

Senegal milli takımı ise Dünya Kupası'nda Fransa, Norveç ve Irak ile birlikte 9. grupta yer alıyor ve ilk maçını önümüzdeki Salı günü "Les Bleus" ile oynayacak.

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