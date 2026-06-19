Videoda... Meksika, Kore'nin büyük hatası sayesinde Dünya Kupası elemelerine ilk katılan takım oldu

Meksika milli takımı, bugün Cuma sabahı (GMT saatine göre) 1. Grup maçında evinde Güney Kore’yi zorlu bir maçın ardından 1-0 mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası’nda eleme turlarına yükselen ilk takım oldu.

Guadalajara Stadyumu'nda oynanan maçın tek golünü 50. dakikada Luis Romo attı. Gol, Güney Koreli kaleci Kim Se-gyu'nun yaptığı büyük bir hatanın ardından geldi. Kim, bir topu yakaladı ancak bir takım arkadaşıyla çarpıştığı için top elinden düştü ve Meksikalı oyuncu da topu ağlara gönderdi.

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Bu galibiyetle ev sahibi takım, grup liderliğinde puanını 6'ya yükseltti; Güney Kore ise 3 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Çek Cumhuriyeti ise 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, gol farkı nedeniyle son sırada yer alan Güney Afrika ile aynı puana sahip. İki takım 1-1 berabere kalmıştı.

İlk yarı her iki takımın da temkinli oynadığı bir maçtı, ancak ikinci yarıya Luis Romo'nun golüyle başlanması ortamı ateşledi; özellikle son dakikalarda Güney Kore'den arka arkaya gelen hücum seli yaşanırken, Meksika ise savunma duvarı kurarak kontrataklar denedi.

Ancak skor maçın sonuna kadar değişmedi ve Meksika, Guadalajara Stadyumu’nda taraftarların büyük sevinci ve coşkulu kutlamaları eşliğinde Dünya Kupası’nda son 32’ye kalmayı garantiledi.



