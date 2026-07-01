Videoda... Meksika fırtınası Ekvador'u devirdi; şimdi İngiltere ya da Afrika'dan bir sürpriz bekleniyor

Meksika milli takımı, bugün Çarşamba sabahı Azteca Stadyumu’nda oynanan maçta Ekvador’u 2-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turundan eledi.

Ev sahibi takım, çeyrek finale yükseldi ve bu akşam oynanacak İngiltere-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçından çıkacak rakibini bekliyor.

Meksika-Ekvador maçı, gök gürültülü fırtınalar ve kötü hava koşulları nedeniyle tam bir saat gecikmeli olarak başladı. Bu, bu turnuvada belirlenen saatinden geciken ilk maç oldu; grup aşamasındaki Fransa-Irak maçı ise aynı nedenle devre arasında durdurulmuştu.

Beklendiği gibi Meksika Milli Takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı. Maçın başlamasından sadece 7 dakika sonra Raúl Jiménez bir kafa vuruşuyla ilk golü atmaya çok yaklaştı, ancak top Latin Amerika ekibinin sağ direğinin yanından dışarı çıktı.

Buna karşılık Ekvador’un forveti John Yeboah, 18. dakikada Meksika kalesinin sağ direğinin yanından geçen güçlü bir şutla cevap verdi.

Ev sahibi takım hücumdaki baskısını artırdı ve 22. dakikada, Julian Quionones, orta sahadan bir derin pasın ardından tek başına ilerleyerek dar açıdan attığı füze gibi bir şutla Ekvador'un direncini kırdı.

Meksika milli takımı öne geçtikten sonra da rahatlamadı, ikinci golü atmak için güçlü bir baskı kurdu ve 32. dakikada istediğini elde etti. Kenyonis, ceza sahası sınırında Jiménez’e bir pas attı ve Jiménez, ağların sol köşesine yerleşen bir başka füze gibi şut daha gönderdi.

Meksika milli takımının performansı ikinci yarıda geriledi; takım, son 16 turuna yükselmek için üstünlüğünü korumaya çalıştı.

Maçın 67. dakikasında ev sahibi takımın ikinci yarıdaki en tehlikeli fırsatı yaşandı; César Montes yüksek bir sıçrayışla köşe vuruşunu kafayla vurdu, ancak Ekvadorlu kaleci muhteşem bir kurtarışla topu yeni bir köşe vuruşuna çevirdi.

İlginç olan ise, aynı oyuncunun aynı dakikada bir kez daha kafa vuruşunu denemesi, ancak bu sefer top sol direğin yanından dışarı çıkmasıydı.

Diğer tarafta ise Kevin Rodríguez, Meksikalı kalecinin kalesinden çıktığı anda direğin yanından şutunu göndererek Ekvador’un ikinci yarıdaki en tehlikeli fırsatını kaçırdı.

Ekvador milli takımı, uzatma dakikalarında Piero Hinkapi’nin, Meksika’lı bir oyuncuyla yaşadığı tartışma sırasında ağzını kapatarak küfür ettiği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart görmesi ve oyundan atılmasıyla maçı 10 kişiyle tamamladı. Bu durum, “Vinicius kuralı” olarak bilinir.