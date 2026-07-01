Videoda: Meksika 64 maçın ardından rekoru kırdı… Kenyonis, efsanenin izinden gidiyor

Meksika milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turu kapsamında bu sabah Çarşamba günü Meksiko Şehri'ndeki Azteka Stadyumu'nda oynanan maçta, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlayarak Ekvador karşısında üstünlüğünü ortaya koydu.

Maçta, ev sahibi Meksika milli takımı ve bazı oyuncuları, Dünya Kupası tarihine geçebilecek bir gecede bir dizi tarihi rekor kırdı.

Meksika'nın iki golünü de Julian Quionnes ve Raul Jimenez attı.

Opta'ya göre, Meksika Milli Takımı, Dünya Kupası tarihindeki 64. maçında ilk kez ilk yarıda bir gollük farkla öne geçti.

Mister Chip hesabı ise forvet Quionnis’in, 1998 Dünya Kupası’nda 4 gol atan efsane Luis Hernández’in ardından, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 3 veya daha fazla gol atan ikinci Meksikalı oyuncu olduğunu doğruladı.

Opta ise, Kenyonis’in 3 gol atıp 1 asist yaparak 2026 Dünya Kupası’nda şu ana kadar 4 gole katkı sağladığını ve böylece tek bir Dünya Kupası turnuvasında en fazla gol katkısı yapan Meksikalı oyuncu rekorunu, Bu rekor, 1966'dan beri tutulan kayıtlara göre, 1998 turnuvasında Luis Hernández adına kaydedilmişti.

Opta, Kenyonis’in ayrıca 1986 Dünya Kupası’nda Bulgaristan karşısında bu başarıyı elde eden Manuel Negrete’den sonra, Dünya Kupası eleme turlarında tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ikinci Meksikalı oyuncu olduğunu da ekledi.

Öte yandan, genç oyuncu Gilberto Mora, 17 yaş 259 gün gibi genç bir yaşta ilk 11'de maça başlayarak dikkatleri üzerine çekti ve Opta'ya göre, 1958 Dünya Kupası'nda Galler karşısında 17 yaş 239 günken forma giyen Brezilyalı efsane Pelé'nin ardından, Dünya Kupası eleme turlarında maça başlayan en genç ikinci oyuncu oldu.

Ayrıca Meister Scheep, Mora’nın Dünya Kupası eleme turlarında maça başlayan en genç oyuncular listesinde ikinci sıraya yükseldiğini ve İspanyol Javi, Hollandalı De Harder, İtalyan Giuseppe Bergomi, İngiliz Michael Owen ve Faslı Bilal El Khannous gibi önemli isimleri geride bırakarak, 2026 Dünya Kupası’nda Meksika milli takımıyla tarihe adını yazmaya devam edecek.