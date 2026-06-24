Videoda: Mbappé'yi geride bıraktı... Katar'ın kalesi, Bosnalı yeteneğe tarihin kapılarını açıyor

Genç Bosnalı futbolcu Karim Alaybegović, 2026 Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı; turnuva tarihinin en genç golcüleri arasına girerken, daha önce hiçbir oyuncunun başaramadığı benzersiz bir rekor da kırdı.

Alaybegović, Çarşamba akşamı Dünya Kupası 2. Grup'un üçüncü turunda oynanan Katar maçında bir gol attı.

Gol, 29. dakikada ceza sahası dışından attığı güçlü bir şutla geldi.

"Stats Foot" platformunun istatistiklerine göre, Alaybegović bu golü 18 yaş 276 gün yaşındayken attı ve Dünya Kupası tarihinin en genç golcüler listesinde sekizinci sıraya yerleşti.

Listenin başında, 17 yaş 239 gün yaşındayken gol atan Brezilyalı efsane Pelé yer alıyor; onu Meksikalı Manuel Rosas (18 yaş 93 gün), ardından İspanyol Javi (18 yıl 110 gün), Senegalli İbrahim M'Baye (18 yıl 143 gün) ve İngiliz Michael Owen (18 yıl 190 gün) geliyor.

Listede ayrıca Rumen Nikolay Kovač (18 yıl 197 gün) ve Rus Dmitri Sichev (18 yıl 231 gün) yer alırken, Alajević sekizinci sırada yer alıyor.

Yeni bir tarihi rekor

Genç Bosnalı oyuncu, en genç golcüler listesine girmekle yetinmedi, daha da özel bir rekoru kırdı.

"Mister Chip" istatistiklerine göre, Tin Alajević, Dünya Kupası tarihinde ceza sahası dışından gol atan en genç oyuncu oldu.

Bosnalı yetenek, 2018 Dünya Kupası’nda 19 yaş 207 gün yaşındayken ceza sahası dışından gol atarak önceki rekoru elinde tutan Fransız Kylian Mbappé’yi geride bıraktı.

Ayrıca Hollandalı Memphis Depay (20 yaş 125 gün), efsanevi Alman Franz Beckenbauer (20 yaş 317 gün) ve İngiliz Norman Whiteside’ı (21 yaş 27 gün) da geride bıraktı.