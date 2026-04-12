Videoda... Manchester City taraftarı Arsenal'i kışkırtıyor

Manchester City, Premier Lig'in 32. haftasında ev sahibi Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.

Maçın 69. dakikasında, bir Manchester City taraftarı, iki takımın bir sonraki turda karşılaşması öncesinde Arsenal'i kışkırtmak için komik bir hareket yaptı.

City'nin 3-0 öne geçmesinin ardından, mavi formalı taraftar, üzerinde Arsenal logosu bulunan bir şişeyle, komik bir şekilde içiyormuş gibi yaptı.

Bazıları, taraftarın bu hareketini, önümüzdeki Pazar günü Premier Lig'in 33. haftasında Etihad Stadyumu'na konuk olacak Arsenal'i kışkırtmak için yapılan esprili bir girişim olarak yorumladı.

Arsenal, 70 puanla Premier Lig sıralamasında lider durumda ve ertelenen Crystal Palace maçı bulunan City'den 6 puan önde.

