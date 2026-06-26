Videoda... Majer: Tunus milli takımı Mısır, Fas ve Cezayir'den geri kalmıyor... Hollanda'dan korkmuyoruz

Cezayir futbolunun efsanesi Rabah Madjer, 2026 Dünya Kupası’nda aldığı olumsuz sonuçlara rağmen Tunus milli takımını savundu ve bu takımın Mısır, Fas ve Cezayir milli takımlarından hiçbir farkı olmadığını vurguladı.

Tunus milli takımı, İsveç (5-1), Japonya (4-0) ve Hollanda (3-1) karşısında aldığı 3 ağır yenilginin ardından grubunda sıfır puanla son sırada kalarak 2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Majeur, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hâlâ aynı görüşteyim, Tunus milli takımı iyi bir takım ve Cezayir, Fas ve Mısır milli takımları gibi büyük potansiyele sahip.”

Ardından şöyle ekledi: “Ancak bir kriz yaşıyor. Bu kriz Dünya Kupası’nda başlamadı, Belçika’ya karşı 1-5’lik dostluk maçı yenilgisinin ardından başladı; bu yenilgi, Tunus milli takımı hakkında soru işaretleri uyandırdı.”

Şöyle devam etti: “Tunus milli takımı Hollanda’ya yenildi. Hollanda saygın bir takım olsa da, Tunus milli takımı onunla başa çıkabilecek güçteydi; bunun kanıtı da Cezayir milli takımının Rotterdam’da oynanan dostluk maçında 1-0 galip gelmesidir.”

Son olarak şunları söyledi: “Maçta korkulması gereken takım Hollanda değil, ancak Tunus milli takımı sahada çok fazla hata yaptı.”

Hollanda Milli Takımı’nın, 2026 Dünya Kupası’nda Fas’ın bir sonraki rakibi olacağı ve önümüzdeki Salı günü sabahın erken saatlerinde 32’li turda karşı karşıya geleceği belirtilmelidir.