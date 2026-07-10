Videoda... Majer: Fas milli takımı Hollanda’yı şans eseri geçti… Fransa’ya ise korkudan yenildi

Cezayir futbolunun efsanesi Rabah Madjer, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa ile oynanan maçta Fas milli takımının sergilediği oyun tarzını eleştirdi ve takımın “Les Bleus”tan korktuğu için maçı kaybettiğini belirtti.

Fas milli takımı, dün Perşembe günü Fransa'ya 0-2 yenilmesinin ardından 2026 Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

Majeur, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Korku, Fas milli takımını geri çekilmeye zorladı. Maça nasıl başladıklarını gördüğümde, bunun kötü bir başlangıç olduğunu söyledim.”

Mager sözlerine şöyle devam etti: “Maça defansif bir şekilde başladığınızda, Fransa milli takımına ondan korktuğunuzu göstermiş olursunuz. Bu da rakibe maçı kontrol etme, saldırı yapma ve gol arayışına girme fırsatı verir; Fransa da ikinci yarıda bu fırsatı değerlendirdi.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımı korkmamalı, maçta kendi karakterini ortaya koymalı ve Hollanda ile Brezilya’ya karşı oynadığı gibi oynamalıydı; tabii ki Fransa milli takımının gücünü ve tur atlamanın en büyük favorisi olduğunu da kabul ederek.”

Şöyle devam etti: “Fas milli takımı, Fransa milli takımı maçı kontrol altına alıp iki gol attıktan sonra, ancak ikinci yarıda harekete geçti; özellikle de Fransa’nın bir ana kadrosu, bir de ondan daha güçlü bir yedek kadrosu olduğu düşünülürse.”

Cezayirli futbol efsanesi, Fas milli takımının izlediği strateji nedeniyle Arap dünyasında üstünlüğünü kabul etmedi ve Fas’ın Dünya Kupası son 32 turunda Hollanda’yı penaltı atışlarıyla şans eseri geçtiğini belirtti.

Şöyle devam etti: “Fas milli takımı Hollanda’ya yenilseydi, şu anda böyle bir şey söylemezdik, ancak penaltılarla turu geçmeyi başardı.”

Majeur’ün açıklamaları, sırasıyla Fas ve Tunus futbolunun yıldızları olan Rachid Taoussi ve Radhi Jaidi’nin öfkesini uyandırdı; ikili, özellikle planlama ve strateji açısından Fas milli takımının büyük üstünlüğünü vurguladılar.