Videoda... Mahrez'den, tarihi serüveninin ardından Cezayir milli takım oyuncularına dokunaklı bir mesaj

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli takımının yıldızı Riyad Mahrez, uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladıktan sonra Cezayir milli takımındaki takım arkadaşlarına dokunaklı bir konuşma yaptı.

Mahrez, Cuma sabahı, Cezayir milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndan, 32'li turda İsviçre'ye 0-2 yenilerek elenmesinin ardından uluslararası futboldan emekli olduğunu açıkladı.

Katar’ın “Al Kass” kanalları, maçın bitiminden sonra Mahrez’in Cezayir milli takımındaki takım arkadaşlarına soyunma odasında yaptığı dokunaklı konuşmanın bir video kaydını yayınladı.

Cezayirli yıldız mesajında şunları söyledi: “Pekala arkadaşlar, bu benim son maçımdı ve açıkçası hayal kırıklığına uğradım, çünkü bu yolculuk bir mağlubiyetle ve elenmeyle sona erdi. Bence bu turnuvada daha iyisini yapabilirdik.”

Ve ekledi: "Ama gerçekle yüzleşelim, burası en üst seviye ve bu seviyede bazı hatalar yaptığınızda bedelini hemen ödersiniz."

Şöyle devam etti: “Her neyse, her şey için teşekkürler arkadaşlar. Harika bir maceraydı ve başardıklarımızın değerini küçümsememeliyiz. Milli takımda geçirdiğim 12 yıldan gurur duyuyorum; bu süre zarfında farklı nesillerle birlikte oynadım ve bugün sizlere kadar geldim.”

Şöyle devam etti: “Sizlerde gerekli nitelikler var, çalışmaya devam edin ve pes etmeyin. En önemlisi, size her zaman söylediğim gibi, buraya geldiğimizde vatanımız ve milli bayrağımız için oynamaya geliyoruz. Bunu zihninizde iyice kazıyın.”

Şöyle devam etti: “Milli takımdaki kariyeriniz boyunca oynadığınız her dakikada, her maçta, vatan için oynadığınızı daima hatırlayın arkadaşlar.”

Şöyle devam etti: “Benim açımdan, yapmam gerekeni yaptım. İyi şeyler de oldu, daha az iyi olanlar da, ama en önemlisi, teknik direktörün de dediği gibi, başım dik ayrılıyorum. Yaptığımız her şeyden gurur duyuyorum, sizlerden de gurur duyuyorum.”

Son olarak şunları ekledi: “Sadece bunun benim son maçım olduğunu söylemek istedim. Size, elbette milli takımda olduğu gibi, hayatınızda ve profesyonel kariyerinizde de başarılar diliyorum. Teşekkürler arkadaşlar.”

Mahrez’in, 2014 yılında ilk kez milli takıma çağrıldığından bu yana 12 yıldır Cezayir milli takımında forma giydiği ve takımı birçok tarihi başarıya taşıdığı, bunların en önemlisinin ise Mısır’da düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası’nı kazanmak olduğu belirtiliyor.