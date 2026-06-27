Mısır milli takımının orta saha oyuncusu Mahmud Sabir, Dünya Kupası'nda Firavunlar için tarihi bir gol attı.

Gol, grup aşamasının üçüncü turunda İran ile oynanan maçın 5. dakikasında geldi ve Mısır milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en hızlı golü olarak, bu turnuvanın daha önceki aşamalarında Belçika karşısında 20. dakikada İmam Aşur'un attığı golü geride bıraktı.



"Stats Foot" ağının verilerine göre, Mahmoud Saber (24 yıl 10 ay), Abdurrahman Fawzi'den (24 yıl 9 ay) sonra Mısır'ın Dünya Kupası tarihindeki en genç ikinci golcüsü oldu.

Mahmud Sabir’in bu, Dünya Kupası’ndaki ilk maçı oldu.

Mısır Milli Takımı, üçüncü tur başlamadan önce 4 puanla 7. grubun zirvesinde yer alıyor ve bu da takımın 32'li turuna yükselmesini garantiledi.

Bu, Firavunlar’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk ikinci tura yükselişi olarak kayda geçiyor; daha önce katıldıkları 3 turnuvada da ilk turda elenmişlerdi.



