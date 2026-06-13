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Qatar v Switzerland: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Lopetegui hakemleri eleştiriyor: İsviçre'nin penaltısı "ofsayt"

Katar - İsviçre
Katar
İsviçre
Dünya Kupası
J. Lopetegui
Katar
İsviçre
ABD

Katar Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, iki takımın karşılaştığı maçta İsviçre Milli Takımı'na verilen penaltı kararının doğruluğuna şüpheyle yaklaştı.

Katar milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na İsviçre ile 1-1 berabere kaldığı zorlu bir maçla başladı.

Lopetegui, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Eleme maçlarında sadece iki gol yiyen İsviçre gibi bizden daha iyi bir takıma karşı hazırlıklı olmalıydık" dedi.

"İsviçre, şüpheli bir penaltı kazandı, belki de ofsayttı" diye ekledi.

"Kale ağlarımız sarsıldıktan sonra konsantrasyonumuzu korumak için toparlanmaya çalıştık ve neyse ki beraberlik golünü attık" diye devam etti.

Dünya Kupası
İsviçre crest
İsviçre
SUI
Bosna Hersek crest
Bosna Hersek
BIH
Dünya Kupası
Kanada crest
Kanada
CAN
Katar crest
Katar
QAT

Al-Anabi'nin teknik direktörü, "Oyuncularımın performansından çok gurur duyuyorum ve bu puandan memnunum. Önümüzdeki maçlarda da zorluklar olacak" dedi.

"İkinci turda ev sahibi Kanada ile kendi seyircileri önünde, kendi ülkelerinde oynayacağız. Şüphesiz önceki maçta, oyuncularının yüksek kalitede ve olağanüstü hızlı olduğunu gösterdiler. Birçoğu büyük Avrupa liglerinde oynuyor" dedi.

"Aynı hikaye tekrarlanacak, hazırlıklı olmalıyız, şimdi toparlanıp enerjimizi geri kazanmalıyız" diye sözlerini tamamladı.

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