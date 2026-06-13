Videoda... Lopetegui hakemleri eleştiriyor: İsviçre'nin penaltısı "ofsayt"

Katar Milli Takımı Teknik Direktörü Julen Lopetegui, iki takımın karşılaştığı maçta İsviçre Milli Takımı'na verilen penaltı kararının doğruluğuna şüpheyle yaklaştı.

Katar milli takımı, 2026 Dünya Kupası'na İsviçre ile 1-1 berabere kaldığı zorlu bir maçla başladı.

Lopetegui, beIN Sports kanalına yaptığı açıklamada, "Eleme maçlarında sadece iki gol yiyen İsviçre gibi bizden daha iyi bir takıma karşı hazırlıklı olmalıydık" dedi.

"İsviçre, şüpheli bir penaltı kazandı, belki de ofsayttı" diye ekledi.

"Kale ağlarımız sarsıldıktan sonra konsantrasyonumuzu korumak için toparlanmaya çalıştık ve neyse ki beraberlik golünü attık" diye devam etti.

Al-Anabi'nin teknik direktörü, "Oyuncularımın performansından çok gurur duyuyorum ve bu puandan memnunum. Önümüzdeki maçlarda da zorluklar olacak" dedi.

"İkinci turda ev sahibi Kanada ile kendi seyircileri önünde, kendi ülkelerinde oynayacağız. Şüphesiz önceki maçta, oyuncularının yüksek kalitede ve olağanüstü hızlı olduğunu gösterdiler. Birçoğu büyük Avrupa liglerinde oynuyor" dedi.

"Aynı hikaye tekrarlanacak, hazırlıklı olmalıyız, şimdi toparlanıp enerjimizi geri kazanmalıyız" diye sözlerini tamamladı.