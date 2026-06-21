Videoda... Liverpool efsanesi: Suudi Ligi'nde en sevdiğim takım Al-Hilal

Liverpool efsanesi, Suudi Ligi’ni övdü ve Al-Hilal’ı bu turnuvada en çok takip etmeyi sevdiği takım olarak nitelendirdi.

Liverpool'un eski kalecisi İspanyol Pepe Reina, "Al-Saudiya" kanalındaki "Dorina Geer" programına yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Suudi Arabistan Ligi'nde başlayan futbol devriminin başından beri bu ligi takip ediyorum ve kısa sürede çok büyük bir gelişme kaydettiğini görüyorum."

Suudi Ligi’nde hangi takımı desteklediği sorulduğunda ise şöyle açıkladı: “Bir takımı destekleyecek olsam, arkadaşım (Kalidou) Koulibaly nedeniyle Al-Hilal’i desteklerdim.”

Reina, 2015 ile 2018 yılları arasında Napoli'de Koulibaly ile birlikte forma giydi. İspanyol kaleci daha sonra Milan'a transfer olurken, Senegalli savunma oyuncusu ise 2022'de Chelsea'ye, ertesi yıl da Al-Hilal'a transfer olana kadar İtalyan kulübünde kaldı.

Reina, 2005 ile 2013 yılları arasında forma giydiği Liverpool’un efsanelerinden biriydi. Napoli’ye transfer olduktan sonra birçok Avrupa kulübünde forma giydi ve son olarak 2025 yazında Como’da futbolu bıraktı.