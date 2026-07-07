Videoda: Lamine Yamal hakkındaki alaycı açıklamasının ardından… Leqja’nın Dünya Kupası’ndaki kehaneti gerçekleşecek mi?

Diplomasi kadar alaycı bir ton içeren açıklamasıyla Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fawzi Lakja, Lamine Yamal’ın tartışmalı dosyasını yeniden gündeme getirdi ve Fas’ın kapılarının İspanyol yıldız için “her zaman açık kalacağını” vurguladıktan sonra, sansasyonel bir cümle sarf etti.

Lakja’nın Fransız “Unzi Mondial” gazetesi ile yaptığı uzun röportajda yaptığı açıklamalar, 2023’te “La Roja”yı temsil etmeyi seçmeden önce “Atlas Karadakları”nın formasını giyme imkânı olan oyuncunun hikâyesini yeniden gündeme getirdi.

Barselona banliyölerinde doğmuş ve İspanya’nın genç milli takımlarında yetişmiş olmasına rağmen, Yamal, babası Munir Nasraoui’nin ülkesi olan Fas’ı temsil etme seçeneğine sahipti.

Lakja, Barcelona’nın forvetinin, özellikle de 2022 Dünya Kupası’nda “Aslanlar”ın tarihi başarısının ardından, Fas’ı temsil etmeyi “kısa bir süreliğine düşündüğünü” açıkladı.

Lakja, Fas Futbol Federasyonu’nun o dönemde yükselen yeteneği ikna etmek için Fas ve İspanya’da düzenlenen birçok toplantı aracılığıyla “yoğun çabalar” sarf ettiğini, ancak bu çabaların oyuncunun kararını değiştirmediğini vurguladı.

Federasyon Başkanı şöyle konuştu: “Camil’in seçimini saygıyla karşıladık ve buna hiçbir zaman itiraz etmedik. Ne Camil’e ne de ailesine karşı tutumumuzu hiç değiştirmedik. Bildiğim kadarıyla ailesi, özellikle memleketleri olan kuzey bölgelerinde tatillerini sık sık geçiriyor; onlar her zaman hoş karşılanacaklar.”

Lakja, en tartışmalı açıklamasını alaycı bir şekilde şöyle yaptı: “Lamin Jamil… Jamil adında bir İspanyol tanımıyorum.” Bu sözleriyle, oyuncunun tam adının “Lamin Yamal Nasraoui Ibana” olduğunu ve formasına sadece ilk iki ismini, yani Lamin ve Yamal’ı yazdırmayı tercih ettiğini ima etti.

Bu iki ismin hikayesi, annesinin hamileliği sırasında ailenin yaşadığı zorlu koşullarda onlara yardım eden iki adama karşı ebeveynlerinin gösterdiği bir sadakat jestine dayanıyor; ona minnettarlık göstergesi olarak bu iki ismi verdiler.

Lakja, Fas’ın çifte vatandaşlığa sahip oyuncular meselesine “hayal kırıklığı ya da gurur” açısından bakmadığını vurgulayarak şunları ekledi: “Bizim için mesele futbol ve onun evrenselliğiyle ilgilidir… Kendi seçimimizle idari vatandaşlığı olan bir takımda oynamak, ülkemizle olan bağlarımızı hiçbir şekilde değiştirmeyecektir.”

Lakja, sözlerine şöyle devam etti: “Tarihimiz ve medeniyetimiz bizi gururlandırıyor; Fas milleti, komşumuz İspanya’nın dostane bir milli takımının oluşturulmasına katkıda bulunduğunda bu gururumuz daha da artıyor.”

Lakja, Dünya Kupası başlamadan önce şakacı bir açıklamada bulunarak, “Umarım Dünya Kupası’nda İspanya ile karşılaşırız da doğru kararı verip vermediğini görürüz” demişti. Fas, Fransa engelini aşar ve İspanya da Belçika’yı geçerse, bu dileği 14 Temmuz’daki yarı finalde gerçekleşebilir.