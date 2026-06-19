Kendinden emin bir üslupla ve sınır tanımayan bir hırsla, Pau Kubarsi, İspanya ile Suudi Arabistan arasında oynanacak merakla beklenen maç öncesinde konuyu netleştirmek üzere ön plana çıktı.

"La Roja"nın genç savunma oyuncusu, Yeşil Burun Adaları karşısında alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından sorumluluktan kaçmadı; aksine ilk maçtaki performansı eleştirdi ve çıtayı yükseltti: "Suudi Arabistan karşısında kale önünde daha fazla hırs ve azim göstermeliyiz... Bir adım daha ileri gitmeliyiz."

İspanya Milli Takımı, açılış turunda Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kaldığı için, önümüzdeki Pazar günü Suudi Arabistan ile oynayacağı, iki sonuç kabul edilmeyecek bir sınava hazırlanıyor.

2026 Dünya Kupası’nda tarih yazmak

Kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Kubarsi, Suudi Arabistan maçı öncesindeki basın toplantısında, genç yaşına ve turnuvanın getirdiği baskıya rağmen sakin bir tavır sergiledi ve şöyle konuştu: “Çok genç olduğum için pek çok Dünya Kupası'nı izleme fırsatım olmadı, ama şimdi buradayım ve iyi bir performans sergileme konusunda büyük bir istek duyuyorum.”

Dünya Kupası’nda İspanya formasıyla ilk kez sahaya çıktığı anla ilgili ise şunları ekledi: “Kendimle gurur duydum… En önemlisi de ailemi hatırladım. Bu, çocukluğumdan beri kurduğum bir hayaldi.”

Baskı… ve yakın çevrem

Genç savunma oyuncusu, baskının oyunun ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederken, gizli silahını da açıkladı: “Baskıyla iyi başa çıkıyorum ve bana çok yardımcı olan yakın çevremden her zaman destek almaya çalışıyorum.”

Emric Laporte ile savunma merkezinde oluşturdukları ikili hakkında ise Kobarsi şöyle konuştu: “Kadrodaki dört savunma oyuncusunun her biri ilk 11’de oynayabilir.”

Ve şöyle devam etti: “Laporte ile daha sık oynadığım doğru, o da tecrübesiyle bana çok yardımcı oluyor ve birbirimizin hatalarını düzeltiyoruz.”

Kobarsi, şampiyonluk durumunda herhangi bir söz vermekten kaçınarak şunları vurguladı: “Bu konuyu düşünmedim, sadece kupayı kazanmayı düşünüyorum; ondan sonra ne yapacağımızı konuşuruz.”

De la Fuente’nin mesajları… ve 32 maçlık yenilmezlik serisi

Kobarsi, teknik direktör Luis de la Fuente’nin oyunculara verdiği talimatları aktardı: “Gol önünde daha fazla coşku ve hırsa ihtiyacımız var, özellikle de rakipleri yormak için topu dolaştırma ritminde.”

Yeşil Burun Adaları karşısında alınan beraberliğe rağmen, projeye olan tam güvenini vurguladı: “32 maçtır yenilmedik ve sadece bu yıl değil, önceki yıllarda da iyi performanslar sergiliyoruz.”

Ve şöyle devam etti: “Bu ritimden geri adım atamayız. Büyük bir maç çıkaramadık, ancak yenilenmiş bir enerjiyle geri dönüyoruz.”

Pedri… ve Lamine Yamal

Kobarsi, takım arkadaşı Pedri’yi “her pozisyonda oynayabilen muhteşem bir oyuncu” olarak övdü ve De la Fuente’nin onun pozisyonuyla ilgili kararlarının “bir sebebi olduğunu” vurguladı.

Lamine Yamal hakkında ise şunları söyledi: “Hepimizin oynamaya karşı büyük bir arzusu var, kimse sakatlanmayı sevmez, ancak Lamine çok iyi bir zihniyete sahip ve vücudunu iyi tanıyor. Harika bir kadromuz var; eğer oynarsa bize en üst düzeyde yardımcı olacak, onun yerini alan oyuncu da görevini yerine getirecektir.”

İspanya, Suudi Arabistan maçına “Kazanmaktan başka seçenek yok” sloganıyla giriyor ve Kubarsi taraftarlara şu sözü veriyor: “Takım bu maçın öneminin farkında… Son yıllarda yaptığımız gibi bir adım daha ileri atmalıyız.”