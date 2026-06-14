Videoda: Kraliyet Ordusu, Wydad'ı mağlup etti... Raja ise Tawarka karşısında puan kaybetti

Kraliyet Ordusu, Pazar akşamı Fas Profesyonel Ligi'nin 24. haftasında rakibi Wydad Casablanca'yı 2-1 mağlup ederek değerli bir galibiyet elde etti.

Askeri takım, 38. dakikada Yusuf El Fahli'nin golüyle öne geçti.

Wydad, beraberliği yakalayamadı ve ilk yarı, Kraliyet Ordusu'nun 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının başında, tam olarak 51. dakikada, Ahmed Hamoudan Kraliyet Ordusu'nun üstünlüğünü pekiştirdi.

Wydad, 63. dakikada penaltı kazandı ve Hakim Ziyech penaltıyı başarıyla gole çevirerek Wydad'ın tek golünü attı.

Kraliyet Ordusu, Fas Profesyonel Ligi'nde 48 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Wydad Casablanca 43 puanda kalarak dördüncü sırada yer aldı.

Aynı turda, Raja Casablanca, Ittihad Tawarka ile 1-1 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Ittihad Tawarka, 58. dakikada Yassine Bamo'nun golüyle öne geçti, ancak Raja, 84. dakikada Bissar Halimi'nin golüyle skoru eşitledi.

Raja, 43 puanla beşinci sıraya yükselirken, Ittihad Tawarka ise 21 puanla 13. sırada yer aldı.