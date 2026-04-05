Videoda: Kraliyet Ordusu'nun tökezlemesi ve Berkan'ın yükselişi, Wydad'ın işine yarıyor

Kraliyet Ordusu, Pazar akşamı Fas Profesyonel Ligi'nin 15. haftasında rakibi Marakeşli El-Kawkab ile golsüz berabere kalarak puan kaybı yaşadı.
90 dakika boyunca iki takımın oyuncuları da gol atmayı başaramadı.
Kraliyet Ordusu, gol farkıyla ikinci sıradaki Raja Casablanca'nın önünde, 30 puanla ligin zirvesinde yer aldı.
Kokab Marakeş ise 16 puanla 10. sırada yer aldı.
Aynı turda, Nahda Berkane, rakibi Maghreb Fez ile 1-1 berabere kaldı.
Nahda Berkane, 21. dakikada Hamza El Moussaoui'nin penaltı golüyle öne geçti.
Maghreb Fez ise 69. dakikada Sufyan Benjida'nın golüyle skoru eşitledi.
Nahda Berkane, 26 puanla beşinci sıraya yükselirken, Maghreb Fez ise 28 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Üçüncü sırada yer alan Wydad Casablanca'nın puanı 29'dur ve yarın Pazartesi günü El Jadida'yı yenmesi halinde liderliğe yükselebilir.
Senegal, Fas karşısında doping testinden kaçmakla suçlandı