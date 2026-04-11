Videoda... Kraliyet Ordusu, Nahda Berkan'ın direnişini kırıyor

Kraliyet Ordusu, Cumartesi akşamı oynanan yarı final ilk maçında konuk takım Nahda Berkane'yi 2-0 mağlup ederek Afrika Şampiyonlar Ligi finaline bir adım daha yaklaştı.

Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkane arasındaki ilk yarı, golsüz berabere sona erdi.

İkinci yarıda, 58. dakikada, Kraliyet Ordusu, Ahmed Hamoudan'ın golüyle ilk golünü attı.

Khalid Ait Orkhan ise 80. dakikada güçlü bir şutla Kraliyet Ordusu'nun ikinci golünü attı.

Nahda Berkane oyuncuları skoru değiştirmeyi başaramadı ve maç Kraliyet Ordusu'nun galibiyetiyle sona erdi.

Kraliyet Ordusu ile Nahda Berkan arasındaki karşılaşma, önümüzdeki Cumartesi günü yarı finalin rövanş maçında tekrarlanacak.

