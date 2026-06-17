Videoda... Kongo'nun Dünya Kupası'ndaki ilk golü, 20 yıl sonra Premier Lig'in izini yeniden ortaya çıkarıyor

Demokratik Kongo Cumhuriyeti milli takımı, bu yılki Dünya Kupası’nda Portekiz’e gol atarak tarihindeki ilk Dünya Kupası golünü kaydetti.

Çarşamba akşamı 11. grupta oynanan maçın başında João Neves'in golüyle geriye düşen Kongo milli takımı, ilk yarının bitimine saniyeler kala Yuan Wisa'nın savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek attığı mükemmel bir kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

Newcastle United'da forma giyen Wesa, Demokratik Kongo'nun tarihine, bu Afrika milli takımının Dünya Kupası'ndaki ilk golünü atan oyuncu olarak geçti; zira takım, 1974'teki tek katılımında hiçbir gol atamamıştı.

"Opta" ağı, 2006 yılında eski Everton oyuncusu Avustralyalı Tim Cahill'in başardığından bu yana, Premier Lig'de forma giyen bir oyuncunun Dünya Kupası'nda belirli bir milli takımın ilk golünü atmasının ilk kez gerçekleştiğini belirtti.

İstatistik uzmanı "Mister Chip" hesabına göre, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ilk katılımından sonra gol atmak için 52 yıl bekledi; bu, 1930'dan 1994'e kadar bekleyen Bolivya'dan sonra en uzun ikinci süre.