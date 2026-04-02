Videoda... Khaled Al-Atwi, Dünya Kupası'nda Renard ile çalışmaya ilişkin görüşlerini açıklıyor

Al-Ittifaq kulübünün eski teknik direktörü Khaled Al-Atwi, 2026 Dünya Kupası finalleri sırasında ABD, Kanada ve Meksika'da Suudi Arabistan milli takımının Fransız teknik direktörü Hervé Renard'ın yardımcısı olarak görev alma konusundaki görüşlerini açıkladı.

Son dönemde performans ve sonuçların düşmesi üzerine bazı kesimler Renard'ın Suudi Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden alınmasını talep ederken, onun yerine geçmesi için Khaled Al-Atwi'nin de aralarında bulunduğu bazı isimler önerildi.

Al-Atwi'ye Dünya Kupası'nda Renard'ın yardımcısı olarak çalışmaya ilişkin görüşü sorulduğunda, "Dorina Geir" programına yaptığı açıklamada, "Vatana hizmet etmek bir onurdur ve daha önce de söylediğim gibi, ben her pozisyonda vatanımın hizmetkarıyım" dedi.

Ayrıca okuyun... Gazeteci sürpriz bir açıklama yaptı: Irak maçında Suudi Arabistan'ın planını yapan Jesus'tu!

Ve ekledi: "Ancak profesyonel açıdan konuşmak gerekir, çünkü teknik direktör yardımcısı olduğumda, tam olarak rolüm ne olacak? Eğer bu sadece sembolik bir görevse, bunu kabul etmem."

Ve şöyle tamamladı: "Ancak karar verme yetkim ve konumum varsa ve milli takım için tam bir fayda sağlanıyorsa, bir Suudi vatandaşı olarak bunu memnuniyetle karşılarım."