Videoda... Keno: İspanya maçından sonra hüzünlü bir hafta geçirdik... Yeşil Burun Adaları zorlu bir rakip

Suudi Arabistan Milli Takımı’nın orta saha oyuncusu Muhammed Kano, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya’ya 4-0 yenildikten sonra takım arkadaşlarıyla birlikte zor bir hafta geçirdiklerini belirterek, Yeşil Burun Adaları ile oynanacak kritik maçın zorluğuna dikkat çekti.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü ve son turunda Cumartesi sabahı erken saatlerde, ABD'nin Houston kentindeki "NRG" Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşacak.

Kno, maç öncesinde Suudi Arabistan'ın "Al-Sharq Al-Awsat" gazetesine yaptığı açıklamada, "Yeşil Burun Adaları zorlu ve çalışkan bir takım; dünyanın en iyi takımlarından ikisine karşı güçlü iki maç çıkardı" dedi.

Kno, “Bu maçta teknik direktörün bizden ne istediğini anlamaya çalışıyoruz ve galibiyet elde etmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye ekledi.

Ayrıca şunları da ekledi: “Suudi milli takımındaki bu nesil, yüksek kaliteli oyunculara sahip. Sadece teknik direktörün talimatlarına uymalı ve sahada istediğini yapmalıyız ki, her zamanki gibi iyi bir performans sergileyip beklentileri karşılayabilelim.”

Şöyle devam etti: “İspanya’ya yenildikten sonra hem bizim için hem de genel olarak Arap dünyası için üzücü bir hafta geçirdik. Kendimizden memnun değildik, kimse de bizden memnun değildi, ancak Yeşil Burun Adaları karşısında galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.”

Son olarak şunları ekledi: “Biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Taraftarlar nasıl galibiyet istiyorsa, biz de istiyoruz ve seyircilere beklentilerini boşa çıkarmayacağımıza söz veriyoruz.”

Bu maç her iki takım için de hayati önem taşıyor; her ikisi de diğer gruplardaki üçüncü sıradaki takımların sıralamasını beklemeden Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselebilmek için galibiyete ihtiyaç duyuyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, 1 puanla 8. Grubun dördüncü ve son sırasında yer alıyor; Uruguay ve Yeşil Burun Adaları’nın birer puan gerisinde bulunurken, İspanya ise 4 puanla grubun lideri konumunda.