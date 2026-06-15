Genellikle gerginlik ve tartışmaların hakim olduğu futbol dünyasında, Fas kökenli Amerikalı hakem İsmail El Fath, kurallara sıkı sıkıya bağlılık ile insani sıcaklığı bir araya getiren dikkat çekici bir istisna olarak öne çıkıyor.

El Fath artık sadece Dünya Kupası maçlarını yöneten bir hakem değil, futbolun bir savaştan önce bir oyun olduğunu herkese hatırlatan spor ahlakının bir sembolü halinegeldi.

Herkes, 2022 Katar Dünya Kupası'nda hakem İsmail El-Fath'ın Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar ile yaşadığı anı izlemiş ve etkilenmişti. El-Fath, Aboubakar'a kırmızı kart gösterdikten sonra, o zor anlara rağmen karşılıklı saygıyı yansıtan dostane bir hareketle ona özür dilemişti.

Bugün ise El-Fath, aynı sahneyi 2026 Dünya Kupası'nda tekrarladı. Bu kez oyuncu Junya Ito ile karşılaştı. Yanlışlıkla ona çarparak yere düşmesine neden olduktan sonra, hakem El-Fath birkaç saniye durdu, oyuncunun yanına gitti ve sakin ve saygılı bir şekilde özür diledi.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüde, hakem İsmail El-Fath'ın elini oyuncunun omzuna koyduğu ve ona kısaca konuştuğu görülüyor. Bu sahne, kuralları uygulamaktan ödün vermeden, o anın oyuncu için ne kadar zor olduğunun farkında olduğunu yansıtıyor.

El-Fath'ın özrü bir zayıflık değil, nadir görülen bir ahlaki güçtü; o, herkese hakemin oyuncuların düşmanı olmadığını ve saygının kararlılıkla bir arada var olabileceğini hatırlattı. İki uluslararası turnuvada yaşanan bu benzer iki durum, İsmail El-Fath'ın sadece düdükle değil, aynı zamanda kalbi ve vicdanıyla da karar verdiğini teyit ediyor.