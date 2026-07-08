Videoda: Kasıtsız mı, kasıtlı mı?.. Arjantinli savunma oyuncusunun Salah karşısındaki hareketi soru işaretleri uyandırıyor

2026 Dünya Kupası'nda iki takım arasındaki maçın bitiş düdüğünün ardından Arjantin milli takımının savunma oyuncusu Christian Romero'nun Mısır milli takım kaptanı Mohamed Salah'a karşı sergilediği davranış, Tottenham Hotspur oyuncusunun eski Liverpool yıldızını kışkırtmak isteyip istemediği konusunda soru işaretleri uyandırdı.

Mısır Milli Takımı, dün Salı akşamı son 16 turunda son şampiyonu eleyerek büyük bir sürpriz yapmaya çok yakındı.

Ancak Mısır takımı, iki gollük üstünlüğünü koruyamadı ve 2-3'lük mağlubiyetin ardından turnuvaya veda etti.

Maçta hakem kararları konusunda büyük tartışmalar yaşandı; Mısır milli takım oyuncuları ve teknik ekibi, Fransız hakem François Litxer’in kararlarına itiraz etti.

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Arjantin'in galibiyetiyle maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Romero koşarak Salah'ın birkaç adım uzağında kutlama yaptı; bu sahne, heyecan verici maçın ardından Mısırlı yıldızı kışkırtmaya çalışıyormuş gibi göründü.

Buna karşılık Salah soğukkanlılığını korudu ve Latin takımının savunma oyuncusunun bu davranışına tepki göstermedi.

Romeo, Mısır’da Arjantin’in attığı ilk golün sahibi olmuştu; bu gol, Tango ekibinin geri dönüşünü sağlayan yolun açılmasını sağlamıştı.