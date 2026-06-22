Videoda: Kap Verde, Uruguay'ı mağlup etti ve Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası hayallerini canlı tuttu

2026 Dünya Kupası 8. Grubun ikinci turu kapsamında bugün Pazartesi günü Hard Rock Stadyumu’nda Uruguay ve Yeşil Burun Adaları milli takımları arasında oynanan heyecan verici karşılaşma, 2-2’lik beraberlikle sonuçlandı.

21. dakikada Afrika kıtasından gelen milli takım için tarihi bir an yaşandı; Kevin Lenini, Cape Verde'nin Dünya Kupası tarihindeki ilk golünü atarak takımını öne geçirdi ve adını turnuva tarihine yazdırdı.

Uruguay milli takımı ise ilk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardı. 44. dakikada Maximiliano Araujo, bir takım arkadaşının güçlü kafa vuruşunun ardından direkten seken topu takip ederek beraberlik golünü attı.

İlk yarının uzatma dakikalarında, tam olarak uzatmanın 6. dakikasında, Agustín Canopio, Araújo’nun kafa pasının ardından mükemmel bir ortayı ağlara göndererek Uruguay’ın ikinci golünü attı ve Celeste, ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda ise Kap Verde milli takımı, 61. dakikada Helio Varela’nın attığı golle maça yeniden ortak oldu. Varela, Uruguaylı bir savunma oyuncusunun yaptığı büyük hatayı değerlendirerek, yanlışlıkla pas verdiği topu ağlara gönderdi.

Uruguay milli takımı, 68. dakikada Maximiliano Araújo ile yeniden öne geçmeye çok yaklaştı, ancak hakem, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurduktan sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Her iki takım da İspanya ve Suudi Arabistan ile birlikte 2026 Dünya Kupası'nın 8. grubunda yer alıyor.

Aynı turda İspanya milli takımı, Suudi Arabistan'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek, Cape Verde ile oynadığı ilk maçta golsüz berabere kaldığı için gruptaki puanını dörde yükseltti ve grubun zirvesine oturdu.

Bu sonuçla Uruguay Milli Takımı, puanını 2’ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti ve aynı puana sahip üçüncü sıradaki Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’na gol farkıyla üstünlük sağladı.

Suudi Arabistan milli takımı ise bir puanla dördüncü ve son sırada yer alıyor; böylece grup maçlarının son turu öncesinde tüm olasılıklar hâlâ geçerli.