Videoda: Kap Verde, Arjantin'in tarihi başarısını tekrarladı... Uruguaylı yıldız ise geçmişin anılarını canlandırdı

Uruguay milli takımı, bugün Pazartesi günü 2026 Dünya Kupası 8. Grup’un ikinci turunda Cape Verde milli takımıyla oynadığı maçın ilk yarısında, 1 gol geriden gelerek skoru 2-1’e çevirdi.

Maç, Yeşil Burun Adaları milli takımı için tarihi bir an yaşattı. Takım, 8. gruptaki bu karşılaşmada Uruguay'ın kalesini havalandırarak Dünya Kupası finallerinde tarihindeki ilk golünü atmayı başardı.

Tarihi gol, 21. dakikada Kevin Lineni tarafından atıldı. Lineni, Afrika takımına üstünlüğü kazandırdı ve Dünya Kupası'nda Kap Verde'nin ilk golünü atan oyuncu olarak futbol tarihine adını yazdırdı.

Uruguay milli takımı ise ilk yarı bitmeden skoru eşitlemeyi başardı. 44. dakikada Maximiliano Araújo, bir takım arkadaşının güçlü kafa vuruşunun ardından direkten seken topu mükemmel bir şekilde takip ederek skoru eşitledi.

Uzatma süresinin 6. dakikasında, Agustin Canopio, mükemmel bir ortayla başlayan organize bir atak sonucunda Uruguay’ın ikinci golünü attı. Araujo, topu kafayla indirdikten sonra Canopio’ya pas verdi ve Canopio, topu Yeşil Burun Adaları kalecisinin soluna göndererek golü attı.

Fransız “Stats Foot” ağı, Kevin Lineni’nin, 2002 Dünya Kupası’nda Belçika karşısında gol atan Tunuslu Raouf Bouzine ve 2010 Dünya Kupası’nda Yunanistan karşısında gol atan Nijeryalı Kalu Uche’nin ardından, Dünya Kupası tarihinde bir Afrika milli takımı adına doğrudan serbest vuruştan gol atan üçüncü oyuncu olduğunu bildirdi.

İstatistiklere odaklanan “Mr. Sheep” hesabı ise, Cape Verde milli takımının Dünya Kupası tarihinde turnuvadaki ilk golünü doğrudan serbest vuruştan atan ikinci takım olduğunu belirtti. Bu başarıyı daha önce, 15 Temmuz 1930’da Fransa karşısında Luis Felipe Monte’nin attığı golle Dünya Kupası’ndaki ilk golünü kaydeden Arjantin milli takımı gerçekleştirmişti. 96 yıl sonra, Yeşil Burun Adaları milli takımı, Kevin Lineni’nin Uruguay kalesine attığı gol sayesinde bu başarıyı tekrarladı.

Ayrıca “Stats Foot” ağı, Maximiliano Araújo’nun 1954’teki Oscar Miguez’den bu yana tek bir Dünya Kupası turnuvasında Uruguay milli takımıyla oynadığı ilk iki maçta gol atan veya asist yapan ilk oyuncu olduğunu belirtti.

Aynıkaynak, Uruguay milli takımının ilk yarıda gerideyken devreyi önde tamamladığını ve bunun, 15 Temmuz 1966'da Fransa ile oynadığı maçtan bu yana Dünya Kupası'nda ilk kez gerçekleştiğini ekledi.

Bu bağlamda, “Mr. Chip” hesabı, Maxi Araujo’nun Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçında iki veya daha fazla gol atıp en az bir asist yapan altıncı Uruguaylı oyuncu olduğunu doğruladı.

Bu tarihi listeye şunlar yer alıyor: “Héctor Castro (1930), Juan Peregrino Anselmo (1930), Alcides Ghiglia (1950), Juan Alberto Schiaffino (1950), Julio César Abadi (1954), Maximiliano Araújo (2026)".

"Opta" ağı ise, Yeşil Burun Adaları milli takımının en azından 1966 yılından bu yana Dünya Kupası'nda ilk golünü doğrudan serbest vuruştan atan ilk takım olduğunu belirtti ve Lenini'nin golünün, takımın turnuvadaki mevcut katılımı sırasında kaleye yaptığı sadece ikinci şut olduğunu vurguladı.