Videoda... Kanadalı oyuncunun, takım arkadaşının ciddi sakatlığının ardından sergilediği sinematik bir an

2026 Dünya Kupası 2. Grup maçlarında, bugün Cuma sabahı (GMT) ev sahibi Katar’ın Nathan Saliba’nın attığı dördüncü golün ardından, Katar-Kanada karşılaşmasında dramatik bir an yaşandı.

Kanada, rakibi Katar’ı 6-0’lık skorla ezici bir galibiyetle mağlup ederek, gol farkıyla ikinci sıradaki İsviçre’nin önünde 4 puanla grubun zirvesine oturdu. Katar ise 1 puanla dördüncü ve son sırada kalırken, üçüncü sırada yer alan Bosna-Hersek’in arkasında yer aldı.

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İkinci yarının başlangıcı Katar milli takımı için acı verici geçti; 54. dakikada yeni bir darbe aldı - 33. dakikada Hammam Al-Amin'in oyundan atılmasının ardından - oyuncusu Asim Madbou da, Kanada'nın oyuncusu Ismail Koné'ye yaptığı sert müdahale nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Koné, seyircilerin alkışları eşliğinde sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Koné’nin sakatlığı ciddi görünüyordu; bacağı kırılmış gibi duruyordu. Kanadalı oyuncular ise ellerini başlarına koyarak ilk başta Madbou ile kavga etmeye çalıştılar.

Ancak Katarlı oyuncu, Koné’nin sakatlığından çok etkilendiğini ifade etti; bu da rakip oyuncuların, oyundan atılırken sahadan çıkarken ona sempati duymasına ve teselli etmesine neden oldu.

64. dakikada, sakatlanan İsmail Koné’nin yerine oyuna giren yedek oyuncu Nathan Saliba, doğrudan serbest vuruştan Kanadalıların dördüncü golünü attı.

Golü attıktan hemen sonra Saliba, sadece birkaç dakika önce onun yerine oyuna giren sakat takım arkadaşına olan dayanışmasını göstermek amacıyla Koné’nin formasını havaya kaldırarak kutladı; bu sahne, sosyal medyada büyük beğeni topladı.



