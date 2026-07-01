Videoda: Kamerun efsanesinin başarısını tekrarladı… Sar, Dünya Kupası’nda Senegal’in tarihi golcüsü oldu

Senegal milli takımının yıldızı Ismaïla Sarr, Çarşamba günü düzenlenen turnuvanın 32'li turunda Belçika milli takımının kalesini havalandırarak 2026 Dünya Kupası'nda tarihe adını yazmaya devam etti.

Ismaïla Sarr, 51. dakikada Moussa Niakate'nin mükemmel bir uzun pasından yararlanarak, Thibaut Courtois'nın soluna füze gibi bir şutla muhteşem bir gol attı.

Sar, ilk yarıda Habib Diara’nın attığı açılış golünün ardından, Teranga Aslanları’nın üstünlüğünü ikinci golüyle pekiştirdi.

"Opta" istatistiklerine göre Sar, 1990'da Kamerunlu efsane Roger Milla'dan sonra, tek bir Dünya Kupası turnuvasında 4 gol atan tarihteki ikinci Afrikalı oyuncu oldu.

Sar, Belçika maçı öncesinde bu turnuvada Norveç'e karşı iki, Irak'a karşı bir olmak üzere toplam 3 gol kaydetmişti.

Ayrıca, Crystal Palace'ın yıldızı Sar, Senegal'in tüm zamanların en golcü oyuncusu ve Dünya Kupası tarihinde 5 golle Afrika'nın en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu; bu sayıyla da Mila ile eşit durumda. "Stats Foot" ağına göre, Ganalı Asamoah Gyan'ın elinde bulunan rekora ise bir gol uzaklıkta.

Bu turnuvada attığı dört golün yanı sıra, Sar 2022 Dünya Kupası'nda Ekvador'a karşı da bir gol kaydetmişti.