Kadisiye ile Ettifak arasında oynanan çılgın Doğu derbisinin son dakikaları, tartışma yaratan ve zaten fazlasına ihtiyaç duymayan bir maça daha da heyecan katan ilginç bir hakem anına sahne oldu; bu an, bir oyuncunun yanlışlıkla kırmızı kart görmesine neredeyse yol açacaktı.

83. dakikada skor Kadisiye'nin 3-2 önde olduğunu gösterirken iki takımın oyuncuları arasında gerginlik tırmandı ve maçı yöneten Jose Maria Sanchez belirgin bir kafa karışıklığı yaşadı.

İspanyol hakem sarı kartı Radi Mişal el-Uteybi'ye doğru çıkardı, ancak Ettifak oyuncularının itirazları arasında hızla geri adım attı.

Sahadan alınan televizyon yayını görüntüleri, hakem ile oyuncular arasındaki ilginç bir diyaloğu ortaya koydu; hakem şöyle diyordu: "Kart konusunda bir hata olduğunu söylüyor.. Özür dilerim."

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Oyunculardan biri hatayı ona açıklamaya çalışarak "Bu oyuncu ben değilim.. Bana benzeyen biri!" dedi; İspanyol hakem ise oyuncular arasındaki şaşkınlık ve gülüşmeler ortasında hatayı kabul ettiğini ve durumu düzeltmeye çalıştığını gösterir şekilde net bir "Özür dilerim" işaretiyle karşılık verdi.

Hataya rağmen çılgın bir derbi

Sonuç olarak maçın gidişatını etkilemeyen bu hakem hatası, altı golün atıldığı çılgın bir senaryonun önüne geçerek tüm ilgiyi üzerine topladı.

Kadisiye, Julian Quinones ve Mateo Retegui aracılığıyla iki golle öne geçmiş, ardından Ettifak, Bersant Celina ve Alvaro Medran ile skoru dengelemiş, daha sonra Kadisiye 81. dakikada Mohammed Hamad el-Kahtani ile yeniden öne geçmiş, ardından Jordan Larsson 85. dakikada Ettifak için beraberliği getiren öldürücü golü atarak maçı 3-3 sona erdirmişti.

Bu an, 5 sarı kart ve sert ikili mücadelelerin görüldüğü bir maçta hakem heyetinin yaşadığı büyük baskıyı teyit etti; takım arkadaşlarının müdahalesi ve hakemin son anda hatasını düzeltmesi olmasaydı, faul yapmayan bir oyuncunun kırmızı kart görmesiyle bu durum neredeyse bir skandala dönüşecekti.

Bu sonuçla Kadisiye, puanını 16'ya yükselterek 17 puanla lider olan İttihad'ın ardından ikinci sırada kalırken Roshn Ligi'nde zirveye çıkma fırsatını kaçırdı; Ettifak ise puanını 11'e yükselterek yedinci sıraya yerleşti.