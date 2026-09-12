Hilal orta saha oyuncusu Portekizli Ruben Neves, Suudi Roshn Ligi'nde oynanan Teavün maçında, rahmetli arkadaşı Diogo Jota nedeniyle provokasyona maruz kaldı.

Hilal, bugün cumartesi günü Suudi Roshn Ligi'nin yedinci haftasında Teavün ile Bureyde'deki sahasında karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-0 mağlup etti.

Aziz ed-Dehmeşi, "X" sitesindeki kişisel hesabından paylaştığı bir video görüntüsünde, maçın akışı sırasında Ruben Neves ile bazı Teavün taraftarları arasında yaşanan tartışmayı gösterdi.

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Tartışma, bazı taraftarların Jota'nın adını tezahürat şeklinde söylemesi üzerine yaşandı; bu durum Portekizli orta saha oyuncusunu öfkelendirdi. Neves, taraftarlara göğü işaret ederek "Allah sizi görüyor" ifadesini kullandı.

Neves, Liverpool'un rahmetli yıldızı Diogo Jota ile yakın bir ilişkiye sahipti. Jota, geçen yıl temmuz ayında İspanya'nın Cernadilla bölgesinde arabasıyla geçirdiği trajik bir kazada hayatını kaybetmişti.

Hilal'in orta saha oyuncusu, özellikle eski takım arkadaşıyla Porto ve Wolverhampton kulüplerinde, ayrıca Portekiz Milli Takımı'nda kişisel ve sağlam bir dostluk kurmuş olması nedeniyle, onun vefatından duyduğu derin üzüntüyü birçok kez dile getirmişti.