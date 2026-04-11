Paris Saint-Germain'in Portekizli oyuncusu João Neves, hem Suudi Arabistan'ın Roshen Ligi'nde hem de Portekiz milli takımında en iyi oyuncu olarak seçilmeyi reddederek vatandaşı Cristiano Ronaldo'yu şaşırttı.

Nevez'e, Suudi Ligi de dahil olmak üzere çeşitli liglerdeki en iyi oyuncular ve Portekiz milli takımı hakkındaki görüşü soruldu, ancak o, "Avrupa'nın Brezilya'sı" olarak adlandırılan takımının kaptanını hiçbirinde tercihleri arasına almadı.

Neves, şu anda Suudi Ligi'nin en iyi oyuncusu olarak vatandaşı ve Al-Nassr oyuncusu João Félix'i seçti ve onu "sihirbaz" olarak nitelendirdi.

Portekiz milli takımının en iyi oyuncusu sorulduğunda ise, "Bu zor bir soru, çünkü İngiltere ve İtalya liglerinin en iyileri arasında Portekizli oyuncular seçtim, ancak kendimi seçeceğim" diye yanıtladı.

Buna karşılık, Paris Saint-Germain'in orta saha oyuncusu Arjantinli Lionel Messi, Ronaldo'nun ezeli rakibi Inter Miami'nin kaptanını Amerikan liginin en iyi oyuncusu olarak seçti.

Neves, yaklaşık iki buçuk yıldır, daha doğrusu Ekim 2023'ten beri, eski takımı Benfica'daki olağanüstü performansının ardından ilk kez milli takıma katıldığından beri Ronaldo ve João Félix ile Portekiz milli takımında birlikte oynuyor.