Kodi Jackbo, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Cumartesi günü İsveç’e karşı alınan 5-1’lik büyük galibiyette iki gol atarak Hollanda milli takımında parladı.

Liverpool yıldızının attığı bu iki gol tarihi bir öneme sahipti; çünkü istatistik ağı “Opta”ya göre, bu gollerle Dünya Kupası ilk turundaki gol sayısını 5’e yükselterek, efsane Robin van Persie’nin elinde bulunan, Dünya Kupası grup aşamasında en çok gol atan Hollandalı oyuncu rekoruna ulaştı.

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Hollanda, 13 Haziran 2014'te İspanya'ya karşı oynadığı maçta 5 gol atmıştı. O maçta da "Yel Değirmenleri", o dönemki şampiyonu 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etmişti.









Aynı bağlamda, Crescencio Somerville, Memphis Depay ve Cody Gakpo'nun ardından Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçında gol atan Hollanda milli takımının üçüncü oyuncusu oldu.

Hollanda, bu yılki Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Japonya ile 2-2'lik heyecan verici bir beraberlikle turnuvaya başlarken, İsveç ise Tunus'u 5-1'lik skorla ezici bir galibiyetle mağlup etti.



